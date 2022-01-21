Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Ксения Бородина пожалела Анастасию Волочкову

Ксения Бородина пожалела Анастасию Волочкову
Ведущая Ксения Бородина возмущена тем, что в самолете придрались к балерине.   Анастасия Волочкова устроила дебош в самолете из-за нежелания надевать маску. Бортпроводники требовали от балерины соблюдать правила безопасности, при этом к другим пассажирам они не придирались. За скандалистку вступилась Ксения Бородина. Ксения Бородина хоть и не общается с Анастасией Волочковой, но решила ее поддержать. Ведущая «ДОМа-2» встала на сторону балерины и возмутилась поведением бортпроводников, которые делали замечания только звезде. «Моя подруга летела в самолете с Настей. Я видела видео — там полсалона сидит без масок. Для чего эта показательная порка? Настя, понятно, одиозная личность, кто-то ее любит, кто-то ненавидит, вокруг нее всегда скандалы. Не могу сказать, что она для меня близкий человек, но устраивать это все для чего? Не говорю, что нарушать правила — хорошо, просто меня удивляет история с масками в самолетах. Ты же снимаешь их, когда ешь и пьешь — в этот момент «корона» улетучивается? Меры безопасности для дураков придуманы. Насте надо было морковку взять в рот и весь полет жевать», — заявила 38-летняя Бородина.
Анастасия Волочкова Сама же Волочкова говорит, что члены экипажа весь полет снимали ее на телефон и тем самым спровоцировали конфликт. Балерина намерена обратиться в суд, чтобы наказать бортпроводников. «Мы все с Сережей (новый возлюбленный артистки) перетерпим, но я это так не оставлю! — прима настроена решительно. — Был нанесен ущерб моей репутации, было потрачено мое время, и это, в конце концов, клевета! Нас задержали за то, что я уступила место ребенку, общалась с детьми и сняла маску, чтобы попить кофе».
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

Последние новости

Михаил Ефремов запретил, адвокатам общаться с прессой
Михаил Ефремов запретил, адвокатам общаться с прессой
Ксения Бородина пожалела Анастасию Волочкову
Ксения Бородина пожалела Анастасию Волочкову
1inch Network интегрировал сети Avalanche и Gnosis Chain
1inch Network интегрировал сети Avalanche и Gnosis Chain
Coin Metrics: активность на криптобиржах сместилась из Китая в США
Coin Metrics: активность на криптобиржах сместилась из Китая в США
Сенатор Полетаев считает, что Запад начал информационную подготовку к провокациям в России
Сенатор Полетаев считает, что Запад начал информационную подготовку к
Правительство Сальвадора рассмотрит возможность выдачи кредитов под залог биткоина
Правительство Сальвадора рассмотрит возможность выдачи кредитов под
Илон Маск пообещал не допустить восстания машин
Илон Маск пообещал не допустить восстания машин
Сестра Ольги Бузовой слила в сеть ее детское фото
Сестра Ольги Бузовой слила в сеть ее детское фото
Наталья Подольская поделилась кадрами из роддома
Наталья Подольская поделилась кадрами из роддома
Фил Спенсер рассказал, какие франшизы Activision хотел бы возродить
Фил Спенсер рассказал, какие франшизы Activision хотел бы возродить
Разработчики Hellblade 2 показали фотореалистичную внешность Сенуа
Разработчики Hellblade 2 показали фотореалистичную внешность Сенуа
Ученые показали существо, которое живет на глубине 6000 метров под водой
Ученые показали существо, которое живет на глубине 6000 метров под

Топ на сегодня

Метизы оптом от компании Машкрепеж
Метизы оптом от компании Машкрепеж
Анастасия Макеева в Крещение очистила душу и тело в иордани
Анастасия Макеева в Крещение очистила душу и тело в иордани
Помощница умершей жены Прохора Шаляпина рассказала о тайных приказах артиста
Помощница умершей жены Прохора Шаляпина рассказала о тайных приказах
Отчет: две трети канадцев готовы получать зарплату в криптовалютах
Отчет: две трети канадцев готовы получать зарплату в криптовалютах
Денежный лунный календарь на февраль 2022 года
Денежный лунный календарь на февраль 2022 года

Еще по теме

Ведущая "Дома 2" Ксения Бородина показала младшую дочь
Подписчики "Инстаграм" Ксении Бородиной уверены: звезда помирилась с мужем (ФОТО)
Ксения Бородина рассказала о коммунальных платежах
Ксения Бородина прокомментировала слухи о беременности Собчак