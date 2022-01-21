Ксения Бородина пожалела Анастасию Волочкову

Ведущая Ксения Бородина возмущена тем, что в самолете придрались к балерине. Анастасия Волочкова устроила дебош в самолете из-за нежелания надевать маску. Бортпроводники требовали от балерины соблюдать правила безопасности, при этом к другим пассажирам они не придирались. За скандалистку вступилась Ксения Бородина. Ксения Бородина хоть и не общается с Анастасией Волочковой, но решила ее поддержать. Ведущая «ДОМа-2» встала на сторону балерины и возмутилась поведением бортпроводников, которые делали замечания только звезде. «Моя подруга летела в самолете с Настей. Я видела видео — там полсалона сидит без масок. Для чего эта показательная порка? Настя, понятно, одиозная личность, кто-то ее любит, кто-то ненавидит, вокруг нее всегда скандалы. Не могу сказать, что она для меня близкий человек, но устраивать это все для чего? Не говорю, что нарушать правила — хорошо, просто меня удивляет история с масками в самолетах. Ты же снимаешь их, когда ешь и пьешь — в этот момент «корона» улетучивается? Меры безопасности для дураков придуманы. Насте надо было морковку взять в рот и весь полет жевать», — заявила 38-летняя Бородина.Анастасия Волочкова Сама же Волочкова говорит, что члены экипажа весь полет снимали ее на телефон и тем самым спровоцировали конфликт. Балерина намерена обратиться в суд, чтобы наказать бортпроводников. «Мы все с Сережей (новый возлюбленный артистки) перетерпим, но я это так не оставлю! — прима настроена решительно. — Был нанесен ущерб моей репутации, было потрачено мое время, и это, в конце концов, клевета! Нас задержали за то, что я уступила место ребенку, общалась с детьми и сняла маску, чтобы попить кофе».