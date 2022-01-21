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Лера Кудрявцева шокирована, что думает муж о ее возрасте

Лера Кудрявцева шокирована, что думает муж о ее возрасте
Ведущая Лера Кудрявцева сходила на каток с мужем и дочкой.   Артистка в прошлом году отметила 50-летний юбилей, однако акцентировать внимание на своем возрасте телеведущая не любит, ведь она замужем за хоккеистом Игорем Макаровым, который сильно ее младше. Звезда НТВ всегда уверяла, что разница в возрасте в 16 лет их со спортсменом не смущает, однако в семейном кругу муж, судя по всему, то и дело подкалывает Леру по этому поводу. Вот и во время недавнего похода звездной пары на каток, Макаров не удержался от того, чтобы не пошутить над супругой, но получилось у него не очень удачно - он фактически назвал ее старой. Не секрет, что телеведущая уверено стоит на коньках, ведь еще в 2008 году она участвовала в проекте «Звездный лед» в паре с Гвендалем Пейзером и заняла первое место. Однако последнее время знаменитость не каталась, о чем она честно призналась Игорю. «Сколько я лет на коньках не стояла?»,  — поинтересовалась Кудрявцева у хоккеиста, на что тот пошутил, что «40», вызвав гнев телеведущей. Напомним, последнее время на долю звезды НТВ выпало немало болезней, поэтому ей было не фигурного катания. Так, еще прошлой зимой она заболела коронавирусом, который переносила очень тяжело, и вынуждена была сидеть в одиночестве в московской квартире, чтобы не заразить близких. Но стоило Лере выздороветь, как она вновь слегла, но уже с травмой – переломом крестца. Телеведущая пыталась залезть на чердак, но упала и сильно ударилась, в итоге ей прописали постельный режим, запретив три недели сидеть и ходить. Но и на этом злоключения Кудрявцевой не закончились: спустя некоторое Леру госпитализировали с подозрением на инсульт. Приступ у нее случился на роботе – телеведущая почувствовала боли в груди, затрудненное дыхание и головокружение. Кудрявцеву немедленно отвезли в больницу, но, к счастью, ничего серьезного у нее не обнаружили.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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