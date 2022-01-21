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Любовь Толкалина призналась, что пережила насилие в детстве

Любовь Толкалина призналась, что пережила насилие в детстве

Любовь Толкалина в инстаграме рассказала о пережитом в детстве сексуальном насилии. Признание актриса сделала в рамках промокампании сериала "Бег улиток". В картине поднимается тема насилия над женщиной, и Толкалина отметила, что этим сериал близок ей самой.

Для меня это особенный проект. Во-первых, я в детстве тоже пережила сексуальное насилие. Во-вторых, я впервые играла эротическую сцену с женщиной,

— написала Любовь в инстаграме.


Рассказывать подробно, какую именно травму она пережила в детстве и при каких обстоятельствах, актриса не стала.

Актриса отметила, что во время работы над фильмом хотела через свою героиню понять, связано ли желание двух женщин воспитывать ребенка без участия мужчины с пережитым насилием.

Мы сделали красивый, честный, сильный, темный, классный и по-хорошему страшный сериал о том, чего никто не знает, кроме психотерапевтов, о том, что скрыто от посторонних ушей — что происходит в памяти женщин, переживших сексуальное насилие,

— отметила актриса.

Несмотря на заявление о травме, актрисе удалось построить личную жизнь. Более 20 лет она была замужем за режиссером Егором Кончаловским, от которого у нее есть дочь Мария.


Любовь Толкалина с дочерью

Сейчас Любовь счастлива в отношениях с британским композитором Саймоном Бассом. Их роман длится более уже более шести лет. В 2020 году пара объявила о расставании, однако осенью прошлого года воссоединилась. В интервью Толкалина не раз отмечала, что, несмотря на сильные чувства, замуж она больше не собирается.


Сплетник
# Новости на сегодня / Шоу-бизнес

По материалам: spletnik.ru

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