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Mercado Libre проинвестировал в Paxos и биржу Mercado Bitcoin

Mercado Libre проинвестировал в Paxos и биржу Mercado Bitcoin


Оператор крупнейшей в Латинской Америке площадки онлайн-коммерции Mercado Libre сообщил о стратегических инвестициях в компанию Paxos и покупке акций 2TM Group, материнской компании биткоин-биржи Mercado Bitcoin.


Финансовые подробности не приводятся.


Инвестиции укрепили «приверженность Mercado Libre развитию и использованию криптоактивов и блокчейн-технологий в регионе», говорится в пресс-релизе.


В декабре компания интегрировала инфраструктурные решения Paxos в разработанный цифровой кошелек Mercado Pago. Его пользователи получили возможность покупать/продавать биткоин, Ethereum и USDP.


В мае 2021 года Mercado Libre сообщила о приобретении в первом квартале биткоина на $7,8 млн. В декабре входящая в состав группы платформа по операциям с недвижимостью добавила возможность совершения сделок с цифровым золотом.


Напомним, в декабре 2TM Group закрыла расширенный раунд финансирования Серии B на $50,3 млн.


В июле управляющая компания привлекла $200 млн от SoftBank Latin America Fund, став восьмым по величине «единорогом» в Латинской Америке.


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# Экономика

По материалам: ForkLog

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