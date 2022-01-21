Mercado Libre проинвестировал в Paxos и биржу Mercado Bitcoin

Оператор крупнейшей в Латинской Америке площадки онлайн-коммерции Mercado Libre сообщил о стратегических инвестициях в компанию Paxos и покупке акций 2TM Group, материнской компании биткоин-биржи Mercado Bitcoin.

Финансовые подробности не приводятся.

Инвестиции укрепили «приверженность Mercado Libre развитию и использованию криптоактивов и блокчейн-технологий в регионе», говорится в пресс-релизе.

В декабре компания интегрировала инфраструктурные решения Paxos в разработанный цифровой кошелек Mercado Pago. Его пользователи получили возможность покупать/продавать биткоин, Ethereum и USDP.

В мае 2021 года Mercado Libre сообщила о приобретении в первом квартале биткоина на $7,8 млн. В декабре входящая в состав группы платформа по операциям с недвижимостью добавила возможность совершения сделок с цифровым золотом.

Напомним, в декабре 2TM Group закрыла расширенный раунд финансирования Серии B на $50,3 млн.

В июле управляющая компания привлекла $200 млн от SoftBank Latin America Fund, став восьмым по величине «единорогом» в Латинской Америке.

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