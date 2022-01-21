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Михаил Ефремов запретил, адвокатам общаться с прессой

Михаил Ефремов запретил, адвокатам общаться с прессой
Актер Михаил Ефремов решил избавиться от утечек в СМИ.   Артист запретил своему адвокату общаться с прессой. Сейчас интересы Ефремова представляют три юриста: Роман Филиппов, Юрий Падалко и Петр Хархорин. Последний признался, что сотрудничать со СМИ отныне ему запрещено.
Михаил Ефремов «Он мне запретил общаться с прессой. Вообще, чтобы от моего имени ничего не появлялось. Это было задолго до Нового года. Воля клиента для меня — закон», — сообщил Хархорин изданию «Газета.Ru». 8 июля 2021 года Михаил Ефремов стал виновником ДТП, в результате которого погиб человек. Актера приговорили к восьми годам лишения свободы. Впоследствии суд сократил срок до семи с половиной лет колонии.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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