Михаил Ефремов запретил, адвокатам общаться с прессой

Актер Михаил Ефремов решил избавиться от утечек в СМИ. Артист запретил своему адвокату общаться с прессой. Сейчас интересы Ефремова представляют три юриста: Роман Филиппов, Юрий Падалко и Петр Хархорин. Последний признался, что сотрудничать со СМИ отныне ему запрещено.Михаил Ефремов «Он мне запретил общаться с прессой. Вообще, чтобы от моего имени ничего не появлялось. Это было задолго до Нового года. Воля клиента для меня — закон», — сообщил Хархорин изданию «Газета.Ru». 8 июля 2021 года Михаил Ефремов стал виновником ДТП, в результате которого погиб человек. Актера приговорили к восьми годам лишения свободы. Впоследствии суд сократил срок до семи с половиной лет колонии.