Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Monster Crown выходит на Xbox в феврале — стартовали предзаказы

Monster Crown выходит на Xbox в феврале — стартовали предзаказы


В октябре 2021 года игра Monster Crown вышла в Steam после нескольких месяцев раннего доступа. Теперь разработчики планируют релиз своего проекта и на консолях Xbox. Игра выходит на Xbox One и Xbox Series X | S 22 февраля 2022 года, и уже стартовали предварительные заказы игры. По предзаказу покупателям Monster Crown обойдется в $29,99.

Monster Crown

Раскройте мрачную историю острова Короны, создавая собственную легенду. В прошлом островом повелевали жестокие правители, а доблестные герои…
Перейти в Microsoft Store

Monster Crown — это некий аналог игр про Покемонов, но в «темном мире, где правят монстры». Игрокам предстоит собирать свою команду монстров, развивать их, исследовать мир и сражаться с другими монстрами. В игре более 200 разнообразных монстров со своими интересными особенностями и способностями.

Отметим, что в Steam игра Monster Crown после релиза получила «Очень положительные» отзывы, но на Opencritic рейтинг проекта всего 61 балл из 100.


Watch this video on YouTube
# Актуальные новости

По материалам: newxboxone

Последние новости

Iris Energy обеспечит в Техасе мощности для майнинга в 600 МВт
Iris Energy обеспечит в Техасе мощности для майнинга в 600 МВт
Аксаков: в Госдуме нет консенсуса по криптовалютам, к нему придут минимум через полгода
Аксаков: в Госдуме нет консенсуса по криптовалютам, к нему придут
Аналитики Ampere Analysis: Playstation 5 превзойдет Xbox Series X | S в 2 раза в этом году
Аналитики Ampere Analysis: Playstation 5 превзойдет Xbox Series X | S
Monster Crown выходит на Xbox в феврале — стартовали предзаказы
Monster Crown выходит на Xbox в феврале — стартовали предзаказы
Оксана Акиньшина впервые поделилась совместными кадрами с Данилой Козловским
Оксана Акиньшина впервые поделилась совместными кадрами с Данилой
Сестра Марии Шукшиной отправила маму в дом престарелых
Сестра Марии Шукшиной отправила маму в дом престарелых
Полное собрание сочинений. Выставка "Виктор Цой. Путь героя" собрала по кусочкам всю его жизнь, но оставила равнодушной светскую Москву
Полное собрание сочинений. Выставка "Виктор Цой. Путь
17 забавнейших случаев, когда за табличкой «Осторожно, злая собака!» скрывался сюрприз
17 забавнейших случаев, когда за табличкой «Осторожно, злая собака!»
В Ингушетии за 4 года отремонтируют 50 школ
В Ингушетии за 4 года отремонтируют 50 школ
Собянин осмотрел строящийся Национальный космический центр
Собянин осмотрел строящийся Национальный космический центр
Илон Маск раскритиковал Twitter за интеграцию NFT
Илон Маск раскритиковал Twitter за интеграцию NFT
Amber Group запустила платформу WhaleFin
Amber Group запустила платформу WhaleFin

Топ на сегодня

Лера Кудрявцева шокирована, что думает муж о ее возрасте
Лера Кудрявцева шокирована, что думает муж о ее возрасте
Правительство Сальвадора рассмотрит возможность выдачи кредитов под залог биткоина
Правительство Сальвадора рассмотрит возможность выдачи кредитов под
Илон Маск пообещал не допустить восстания машин
Илон Маск пообещал не допустить восстания машин
Сестра Ольги Бузовой слила в сеть ее детское фото
Сестра Ольги Бузовой слила в сеть ее детское фото
Наталья Подольская поделилась кадрами из роддома
Наталья Подольская поделилась кадрами из роддома

Еще по теме

Игра Chernobylite на консолях Xbox получила новый контент
Новый трейлер Monster Energy Supercross 5, открыты предзаказы игры
Игра Cannibal Cuisine выйдет на Xbox One и Xbox Series X | S уже в январе
Нуарный детектив Lacuna теперь доступен на приставках Xbox