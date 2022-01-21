Monster Crown выходит на Xbox в феврале — стартовали предзаказы





В октябре 2021 года игра Monster Crown вышла в Steam после нескольких месяцев раннего доступа. Теперь разработчики планируют релиз своего проекта и на консолях Xbox. Игра выходит на Xbox One и Xbox Series X | S 22 февраля 2022 года, и уже стартовали предварительные заказы игры. По предзаказу покупателям Monster Crown обойдется в $29,99.

Monster Crown

Раскройте мрачную историю острова Короны, создавая собственную легенду. В прошлом островом повелевали жестокие правители, а доблестные герои…

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Monster Crown — это некий аналог игр про Покемонов, но в «темном мире, где правят монстры». Игрокам предстоит собирать свою команду монстров, развивать их, исследовать мир и сражаться с другими монстрами. В игре более 200 разнообразных монстров со своими интересными особенностями и способностями.

Отметим, что в Steam игра Monster Crown после релиза получила «Очень положительные» отзывы, но на Opencritic рейтинг проекта всего 61 балл из 100.

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