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Музей Победы приглашает школьников на интерактивную программу по экспозиции «Битва за Москву. Первая Победа»

Музей Победы приглашает школьников на интерактивную программу по экспозиции «Битва за Москву. Первая Победа»

20 января в столице стартовал проект «Битва за Москву. Первая Победа» – новая интерактивная экскурсионная программа для юных посетителей одноименной экспозиции Музея Победы, сообщает Департамент образования и науки города Москвы. 

Он позволит детям и подросткам погрузиться в историю и стать участниками событий, изменивших ход Великой Отечественной войны и Второй мировой войны, увидеть артефакты и документы военных лет, узнать о судьбах защитников столицы. Оператором проекта является Московский центр «Патриот.Спорт».

«Музей Победы – наш постоянный партнер в деле патриотического воспитания молодежи. Совместно мы уже реализовали целый ряд значимых проектов и инициатив в области музейной педагогики. Новая экскурсионная программа «Битва за Москву. Первая Победа» приурочена к одной из важных памятных дат отечественной истории – 80-летию обороны столицы. Среди трехмерных декораций, воспроизводящих Москву до войны и во время нее, ребята будут записываться в народное ополчение, изучать подлинные документы и карты боевых действий, помогать при маскировке важных городских объектов, маршировать по Красной площади вместе с участниками легендарного парада, спасаться в бомбоубежищах и спасать других от снарядов. Дети узнают и поймут, какой ценой удалось защитить столицу от наступающих войск противника», – сказал директор Московского центра «Патриот.Спорт» Марат Кучушев.

Экспозиция «Битва за Москву. Первая Победа» занимает площадь более 1,2 тысячи квадратных метров и состоит из девяти тематических разделов. Зал «Миг до войны» демонстрирует картины довоенной жизни столицы, знакомит с ее достижениями. Раздел «Народное ополчение» посвящен событиям первых недель войны, в которые были сформированы добровольческие дивизии. На «Рубежах обороны» школьники увидят архивные документы о подвигах бойцов и командиров Красной армии, партизан и простых советских граждан. Раздел «Отстоим Москву» повествует об эвакуации, работе промышленных предприятий, строительстве оборонительных рубежей и развертывании противовоздушной обороны. В зале «Жизнь в метро» можно узнать о станциях московской подземки, которые в военные годы выполняли роль бомбоубежищ, больниц, концертных залов, библиотек. Раздел «Легендарный парад» переносит посетителей на Красную площадь 7 ноября 1941 года. Зал «Первая победа» посвящен контрнаступлению советских войск. Раздел «Мировое признание» подводит итоги Московской битвы, а «Галерея бессмертия» рассказывает о том, как сохраняют и восстанавливают память о войне: о памятниках и мемориалах, работе архивов и поисковых отрядов, движении «Бессмертный полк».

Группы школьников в каждом зале под руководством экскурсовода будут выполнять интерактивные задания: собирать информацию, изучать карты, составлять психологические портреты командиров, участвовать в строительстве укреплений, читать стихи поэтов-фронтовиков и многое другое. Погружение в историю обеспечат трехмерные панорамы, созданные с исторической достоверностью, скульптурные изображения реальных личностей, фильмы-реконструкции и мультимедийные программы, а также более 1,7 тысячи экспонатов, свыше 3,5 тысячи фотографий, тысячи отсканированных документов и справочных материалов.

В экскурсионной программе смогут участвовать ежедневно до 400 школьников в составе организованных групп от школ. Специалисты Московского центра «Патриот.Спорт» будут ежемесячно составлять график посещения совместно с представителями образовательных организаций разных районов города. Узнать подробнее о проекте и ознакомиться с регламентом можно на сайте Московского центра «Патриот.Спорт». 

Также возобновился квест «Подвиг народа» – еще один совместный проект Музея Победы и Московского центра «Патриот.Спорт», в рамках которого группы школьников проходят образовательный маршрут по одноименной выставке, посвященной жизни и работе тружеников тыла в Великую Отечественную войну. Узнать о проекте можно на сайте Московского центра «Патриот.Спорт».

# Общество

По материалам: edu.ru

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