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«Нет никаких шансов», что Dragon Age 4 выйдет в этом году

«Нет никаких шансов», что Dragon Age 4 выйдет в этом году


Некоторые игроки ожидали, что в 2022 году может состояться релиз Dragon Age 4, несмотря на то, что полноценной демонстрации проекта еще не было, и издательство Electronic Arts не сообщало о планах выпустить игру до конца года. Лишний раз подтверждает, что Dragon Age 4 не выйдет в этом году, известный игровой инсайдер Том Хендерсон. Он в Twitter сообщил:

Источник, знакомый с планами EA, сказал, что «нет никаких шансов», что Dragon Age 4 выйдет в 2022 году.


Напомним, ранее Том Хендерсон поделился другими планами Electronic Arts на 2022 год. В частности, он указывает, что во второй половине года можно ожидать релиз сразу двух проектов от EA — это новая часть Need for Speed и Star Wars Jedi: Fallen Order 2. Естественно, выйдут и новые части спортивных симуляторов, как и каждый год.

В начале этого года студия Bioware, которая занимается разработкой новой части Dragon Age и новой части Mass Effect, заявила, что приоритетная для нее задача — восстановление репутации студии, поэтому спешить с выпуском проектов они не намерены.

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По материалам: newxboxone

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