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Netflix намерен выпускать «лучшие» игры, составив конкуренцию Xbox и Playstation

Netflix намерен выпускать «лучшие» игры, составив конкуренцию Xbox и Playstation


В 2021 году компания Netflix начала делать первый шаги в игровой индустрии, внедряя в свое приложение для мобильных устройств некоторые игровые проекты по своим известным сериалам и фильмам. Сама компания уже явно заявила, что в ее планах активное развитие в этом направление, и даже руководитель Xbox Фил Спенсер уже успел оценить их шаги.

Компания Netflix не собирается быть где-то на периферии игрового рынка, что подтвердил ее генеральный директор Рид Хастингс. Он заявил, что в планах у Netflix стать выдающимися, а не просто быть в этом бизнесе. В ходе своего интервью Хастингс указал, что Netflix станет игровым сервисом, способным конкурировать с нынешними тяжеловесами отрасли. По его словам, Netflix планирует «войти в дело, а не просто быть в нем для пресс-релиза». Он отмечает, что Netflix планирует угодить своим подписчикам, имея лучшее предложение в категории.

Отметим, что в письме акционерам от 20 января компания Netflix рассказала о будущем своего игрового сервиса:

С момента запуска мы выпустили еще пять игр, в результате чего к концу 2021 года их общее количество достигло десяти. Еще очень рано говорить [о результатах], но мы довольны нашим прогрессом. В 2022 году мы расширим наше портфолио игр как для казуальных, так и для основных жанров игр. 

В том же письме Netflix отмечает, что пока еще ищет те варианты игр, которые нравятся их подписчикам.

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По материалам: newxboxone

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