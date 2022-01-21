«О, спорт, ты — жизнь»: чем полезно заниматься для укрепления биополя

Вадим Карасев

Спорт — это не просто полезная привычка, из-за которой вы чувствуете прилив сил и уверенности. У спорта и повторяющихся физических нагрузок есть и более важные плюсы. Пришло время рассказать подробнее об этих плюсах и о самых полезных видах спорта.

Укрепить биополе можно при помощи специальных упражнений для шеи и согревающих напитков. Однако это лишь временные меры, которые помогают обрести силы в нужный момент. Чтобы усталость приходила к вам заметно реже, старайтесь заниматься одним из тех видов спорта, о которых пойдет речь далее.

Спорт укрепляет не только тело

Само собой, хорошая физическая форма — это постоянное пребывание в тонусе, хорошее самочувствие и уверенность в себе. Также спортсмены и люди с подобными привычками имеют очень сильный иммунитет. Но и это не все плюсы спорта.

Самый главный аспект занятия любым видом спорта — это повышение энергетики и укрепление биополя. Не все виды спорта одинаково полезны, но большинство из них позволяет людям становиться лучше, делая свою ауру и внутренние вибрации более мощными.

Какие виды спорта самые лучшие

Бег. Ранее мы рассказывали вам о том, почему бег является одним из лучших видов спорта и просто отличной привычкой. Бег естественен, как и ходьба, которая тоже крайне полезна. Если вы не можете бегать по какой-то причине, вы всегда можете просто ходить. Согласно исследованиям, примерно час ходьбы в день укрепляет иммунитет и существенно снижает старение тела. Энергетику ходьба тоже укрепляет не хуже бега. Бегуны выносливы и прекрасно отдают себе отчет о том, насколько важен нерушимый дух во время бега на пределе. Именно поэтому они по жизни тоже не сдаются.

Плавание. Отличная альтернатива бегу. Плавание полезнее в том плане, что нет нагрузки на позвоночник и колени. Во время плавания работает все наше тело, поэтому ходить в бассейн стоит почаще. С энергетической точки зрения оно повышает общий тонус и выносливость. Также эксперты считают, что погружение в воду смывает все проблемы и отлично очищает сознание от ненужных мыслей. Если у вас выдалась напряженная неделя с большим количеством нервов и переживаний, на выходных можно поплавать полчаса-час, чтобы очиститься от неприятных воспоминаний.

Танцы. Взрослые люди редко записываются на танцы, но это не значит, что данный вид физической активности не полезен. Когда человек танцует и изучает новые движения, это повышает его творческий потенциал. Танцы, как бег и плавание, благотворно влияют на дыхание и работу сердечно-сосудистой системы.

Йога и растяжка. Да, растяжка и йога — это тоже спорт. Растяжка мышц отлично влияет на самочувствие. Люди, которые растягивают свои мышцы много лет, отмечают, что у них крайне редко ноют конечности и устает тело от внезапных нагрузок. Более того, йога и растяжка заметно укрепляют память из-за улучшения кровообращения. С энергетической точки зрения этот спорт является отличным помощником для очистки чакр, пробуждения ауры и повышения вибраций. Люди, которые ежедневно растягиваются и занимаются йогой, более привлекательны для противоположного пола, имеют сильную интуицию. После того как вы растянули свои мышцы, полезно заняться медитацией. Однако многие отмечают, что даже медитация не нужна, если все делать правильно и с удовольствием.

Катание на велосипеде. Это отличная альтернатива бегу, но проблема в том, что долгие катания на велосипеде могут очень сильно утомлять и доставлять неудобства. Полчаса или час в день — этого будет достаточно для того, чтобы укрепить энергетику. Полезно выбирать каждый раз новые маршруты. Зимой можно заменить велосипед велотренажером или эллипсоидом.

Среди других видов спорта, которые могут стать достойной альтернативой всему перечисленному, можно выделить теннис, аэробику, катание на лыжах или коньках и даже простую утреннюю зарядку. Вы всегда сможете найти что-то конкретно для себя.