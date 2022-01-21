Оксана Акиньшина впервые поделилась совместными кадрами с Данилой Козловским

Актеры Оксана Акиньшина и Данила Козловский, по слухам, закрутили роман после съемок «Чернобыля». И вот артистка впервые опубликовала совместное фото с новым избранником. Больше года назад поползли слухи, что Данила Козловский встречается с Оксаной Акиньшиной. В Сети даже появился ролик, на котором они запечатлены отдыхающими на берегу моря. Сплетни стали разгораться с новой силой, когда артисты снялись в одной картине. Поклонники все же скептически относились к подобным разговорам. Ведь Данила был в отношениях с Ольгой Зуевой, которая родила от него дочь. Однако в прошлом году новоиспеченные родители неожиданно объявили о расставании, а Козловский стал все чаще появляться с Акиньшиной. Вот и на премьеру сериала «Карамора», в рамках которого Данила выступил как режиссер и исполнитель главной роли, звезды пришли вместе. Они сделали несколько совместных снимков, на которых лучились счастьем. Милые кадры Оксана опубликовала в личном блоге, чем привела в восторг коллег и фанатов. Последние теперь гадают: было ли это своеобразным подтверждением романтического союза.Оксана Акиньшина и Данила Козловский Пользователи Сети осыпали артистов комплиментами в комментариях. Они отмечают, что Оксана и Данила хорошо смотрятся вместе. «Очень красивая и гармоничная пара!❤️🔥», «Вы так гармоничны вместе! Смотрю и радуюсь за вас искренне😍», «Как приятно смотреть на хороших, настоящих людей, натуральная и красивая❤️❤️❤️», «Шикарная пара! Обожаю обоих❤️❤️❤️», «Красавчики❤️ обожаю😍», —пишут подписчики.Оксана Акиньшина и Данила Козловский Напомним, что Акиньшина замужем за кинопродюсером Арчилом Геловани. Вместе они воспитывают девятилетнего Константина и пятилетнюю Эмми, а также сына актрисы от прошлых отношений — 13-летнего Филиппа. Впрочем, в последние годы ходят слухи, что супруги давно развелись и поддерживают общение исключительно ради детей. Сама артистка никаких комментариев на этот счет не дает.