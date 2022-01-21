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Омский педагогический технопарк посетила делегация из Армении

Омский педагогический технопарк посетила делегация из Армении

Омский педагогический технопарк посетила делегация из Армении, сообщает пресс-служба Омского государственного педагогического университета. 

Делегация побывала в лаборатории робототехнических систем и цифровых технологий, лаборатории виртуальной и дополненной реальности и лаборатории альтернативной энергетики.

«Технопарк – новая страница в истории развития Омского государственного педагогического университета. Это среда, которая позволит студентам успешно развиваться и вносить свой вклад в совершенствование системы образования. Технопарк – проект, который формирует новую фундаментальность образования, основанную на традициях российской системы образования и тех инновациях, которые вызваны веянием времени», – отметил ректор ОмГПУ Иван Кротт.

Также стороны обсудили ключевые вопросы сотрудничества в сфере повышения квалификации учителей русского языка из Армении. 

В перечень организаций, подведомственных Минпросвещения России, согласно распоряжению Правительства Российской Федерации от 6 апреля 2020 года № 907-р вошли 33 педагогических вуза.

Педвузы становятся площадками для развития педагогических инноваций в системе общего образования, поэтапно реализуя проекты, направленные на выстраивание индивидуальных образовательных траекторий и проектной деятельности обучающихся, внедрение информационно-коммуникационных технологий, формирование инновационных образовательных систем. 

# Общество

По материалам: edu.ru

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