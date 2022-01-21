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Опасна ли дезинсекция для человека?

Санитарно-эпидемиологическая обстановка в любом здании, жилом доме или промышленном объекте может испортиться в любой момент. Для восстановления санитарных норм проводят стандартную процедуру – дезинсекцию.

Однако многие, руководители крупных компаний, да и простые служащие, часто задаются вопросом – опасна ли дезинсекция для человека? Давайте попробуем разобраться в этом вопросе.

ГосДезСервис – ваш помощник в борьбе с вредителями и инфекциями

«ГосДезСервис» предлагает широкий спектр услуг по дезинсекции, дезинфекции и борьбе с вредителями – насекомыми и грызунами. Весь перечень услуг представлен на официальном сайте https://gosdezservice.ru/. Компания осуществляет свою профессиональную деятельность уже более 15 лет и за такой существенный срок зарекомендовала себя в качестве надежного и проверенного партнера, который всегда выполняет свои обязательства перед клиентами, предоставляя качественные услуги санитарно-эпидемиологического характера по самым низким ценам в столице и области.

Что такое дезинсекция?

Дезинсекция – это ряд мероприятий, направленных на предотвращение распространения каких-либо инфекционных заболеваний. Подобные мероприятия особенно актуальны в нынешнее время, когда по всему миру волной прошла эпидемия коронавируса. Только дезинсекция поможет обеспечить надлежащее санитарно-эпидемиологическое состояние любого объекта с массовым пребыванием людей.

Оперативные и действенные мероприятия по дезинсекции

Сотрудники компании «ГосДезСервис» проводят все необходимые мероприятия по дезинсекции и готовы выехать по указанному в заявке адресу в кратчайшие сроки. По окончанию запланированных противоэпидемиологических мероприятий все известные вирусы, бактерии или микробы, способные вызвать определенное заболевание, будут уничтожены. При проведении дезинсекции используется новейшее, современное оснащение и специализированные химические растворы, которые не оставят микробам или прочим возбудителям даже маленького шанса на распространение.

Опасна ли дезинсекция для человека? Конечно нет. Все химические вещества, которыми будут обработаны помещения, имеют определенный срок испарения, по прошествии которого находиться в помещении более чем безопасно.

Больше информации о всех проводимых мероприятиях, сроках выполнения услуги и её стоимость вы сможете просмотреть на страницах официального сайта компании «ГосДезСервис» по адресу gosdezservice.ru.

# Бизнес

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