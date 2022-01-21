Памела Андерсон подала на развод с пятым мужем через год после свадьбы

Вадим Карасев

Памела Андерсон подала на развод со своим пятым мужем, телохранителем Дэном Хейхерстом, всего через год после свадьбы. Западным журналистам об этом стало известно от источника, близкого к паре, позднее информацию подтвердил и представитель актрисы.

Инсайдер заявил изданию Page Six, что расстаться с мужем звезда сериала "Спасатели Малибу" пожелала, потому что он был "плохим, недобрым человеком и не поддерживал ее". Бракоразводный процесс будет проходить в родной для Андерсон Канаде, где она и Дэн жили после свадьбы в канун Рождества 2020 года.





Дэн Хейхерст и Памела Андерсон

Инсайдер также назвал краткий союз Памелы и Дэна "пандемическим вихрем", который утих. Ранее Хейхерст был телохранителем Андерсон, прежде чем начался их роман. Источник, близкий к паре, отметил, что, хотя изначально пандемия была счастливым временем для них, совместный карантин в итоге привел к охлаждению чувств.

Они лучше узнали друг друга, и при этом Памела поняла, что Дэн на самом деле не тот, кто ей нужен. В настоящее время между ними нет дружеских отношений, потому что она решила, что у них нет ничего общего, он не относился к ней так, как она хотела бы,

— добавил инсайдер.

Знакомый пары отмечает, что, несмотря на ссоры, Дэн хотел наладить семейные отношения, но Памела, очевидно, разочаровалась в партнере.

Сначала она говорила, что ей приятно быть с обычным парнем, который может поменять лампочку, но, в конце концов, хотя лампочка — это хорошо, он не мог удовлетворить другие ее потребности,

— сказал собеседник Page Six.





Личная жизнь Андерсон неоднократно оказывалась в центре внимания репортеров и всегда бурно обсуждалась. Самый известный ее брак — с барабанщиком Mötley Crüe Томми Ли, от которого у нее есть сыновья: 23-летний Брэндон и 22-летний Дилан. Бурная семейная жизнь пары и скандал со сливом их секс-видео послужили основой для нового сериала Hulu "Пэм и Томми", где главные роли сыграли Лили Джеймс и Себастиан Стэн. Сама Андерсон, как сообщалась, съемки не одобрила.





Томми Ли и Памела Андерсон

Андерсон также ранее была замужем за музыкантом Кидом Роком и музыкальным продюсером Риком Саломоном (за него она выходила замуж дважды). Ее брак с голливудским продюсером Джоном Питерсом, который она заключила в январе 2020 года, продлился всего 12 дней.

В последние годы Памела также известна как гражданская активистка. Она выступала в защиту основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, поддерживала борьбу за права животных, высказывалась против сексуального насилия и порнографии.

Надя Бесчетникова