Первые 10 минут геймплея Serious Sam: Siberian Mayhem





Чуть больше недели назад издательство Devolver Digital и студия Croteam анонсировали Serious Sam: Siberian Mayhem. Это новая часть знаменитой франшизы про Серьезного Сэма, в которой игрокам предстоит перенестись в Россию. Релиз игры состоится 25 января, пока он запланирован только на PC.

Сегодня разработчики Serious Sam: Siberian Mayhem представили первые 10 минут геймплея, которые можно видеть ниже. В шутере главный герой окажется в России, где он должен найти предателя генерала Брэнда.

Watch this video on YouTube

Отметим, что Serious Sam: Siberian Mayhem — это самостоятельная игра, а не дополнение к Serious Sam 4. Пока нет информации о том, выйдет ли новый проект на Xbox и Playstation.

Напомним, что в конце прошлого года до приставок Xbox Series X | S добралась игра Serious Sam 4, примерно через год после релиза на PC. При этом, Serious Sam 4 сразу после выхода на Xbox Series X | S была добавлена в Game Pass, но на Xbox One проект отсутствует.