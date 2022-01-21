Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Первые 10 минут геймплея Serious Sam: Siberian Mayhem

Первые 10 минут геймплея Serious Sam: Siberian Mayhem


Чуть больше недели назад издательство Devolver Digital и студия Croteam анонсировали Serious Sam: Siberian Mayhem. Это новая часть знаменитой франшизы про Серьезного Сэма, в которой игрокам предстоит перенестись в Россию. Релиз игры состоится 25 января, пока он запланирован только на PC.

Сегодня разработчики Serious Sam: Siberian Mayhem представили первые 10 минут геймплея, которые можно видеть ниже. В шутере главный герой окажется в России, где он должен найти предателя генерала Брэнда.


Watch this video on YouTube

Отметим, что Serious Sam: Siberian Mayhem — это самостоятельная игра, а не дополнение к Serious Sam 4. Пока нет информации о том, выйдет ли новый проект на Xbox и Playstation.

Напомним, что в конце прошлого года до приставок Xbox Series X | S добралась игра Serious Sam 4, примерно через год после релиза на PC. При этом, Serious Sam 4 сразу после выхода на Xbox Series X | S была добавлена в Game Pass, но на Xbox One проект отсутствует.

# Актуальные новости

По материалам: newxboxone

Последние новости

16 забавных фотографий, которые доказывают, что панорамная съёмка и собаки — не самое лучшее сочетание
16 забавных фотографий, которые доказывают, что панорамная съёмка и
Первые 10 минут геймплея Serious Sam: Siberian Mayhem
Первые 10 минут геймплея Serious Sam: Siberian Mayhem
Омский педагогический технопарк посетила делегация из Армении
Омский педагогический технопарк посетила делегация из Армении
Прохор Шаляпин высказался о смерти жены
Прохор Шаляпин высказался о смерти жены
Спасатели вытащили собаку из болота с помощью привязанной к дрону сосиски
Спасатели вытащили собаку из болота с помощью привязанной к дрону
Iris Energy обеспечит в Техасе мощности для майнинга в 600 МВт
Iris Energy обеспечит в Техасе мощности для майнинга в 600 МВт
Аксаков: в Госдуме нет консенсуса по криптовалютам, к нему придут минимум через полгода
Аксаков: в Госдуме нет консенсуса по криптовалютам, к нему придут
Аналитики Ampere Analysis: Playstation 5 превзойдет Xbox Series X | S в 2 раза в этом году
Аналитики Ampere Analysis: Playstation 5 превзойдет Xbox Series X | S
Monster Crown выходит на Xbox в феврале — стартовали предзаказы
Monster Crown выходит на Xbox в феврале — стартовали предзаказы
Оксана Акиньшина впервые поделилась совместными кадрами с Данилой Козловским
Оксана Акиньшина впервые поделилась совместными кадрами с Данилой
Сестра Марии Шукшиной отправила маму в дом престарелых
Сестра Марии Шукшиной отправила маму в дом престарелых
Полное собрание сочинений. Выставка "Виктор Цой. Путь героя" собрала по кусочкам всю его жизнь, но оставила равнодушной светскую Москву
Полное собрание сочинений. Выставка "Виктор Цой. Путь

Топ на сегодня

Лера Кудрявцева шокирована, что думает муж о ее возрасте
Лера Кудрявцева шокирована, что думает муж о ее возрасте
Правительство Сальвадора рассмотрит возможность выдачи кредитов под залог биткоина
Правительство Сальвадора рассмотрит возможность выдачи кредитов под
Илон Маск пообещал не допустить восстания машин
Илон Маск пообещал не допустить восстания машин
Сестра Ольги Бузовой слила в сеть ее детское фото
Сестра Ольги Бузовой слила в сеть ее детское фото
Наталья Подольская поделилась кадрами из роддома
Наталья Подольская поделилась кадрами из роддома

Еще по теме

Официально анонсирован Serious Sam: Siberian Mayhem про Россию
A Memoir Blue выходит на Xbox в феврале, сразу в Game Pass
The Anacrusis выйдет в Game Pass (на Xbox и PC) в январе
Sniper Elite 5 анонсировали, представили трейлер — игра будет в Game Pass в день релиза