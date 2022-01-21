Полное собрание сочинений. Выставка "Виктор Цой. Путь героя" собрала по кусочкам всю его жизнь, но оставила равнодушной светскую Москву

Вадим Карасев

В "Манеже" проходит первая масштабная экспозиция, посвященная творчеству и жизни Виктора Цоя. Анна Николаева посетила светское открытие, вдохновилась сантиментами присутствующих и выяснила, почему проект получился "экстремально дорогим". Выставка продлится до 15 апреля.

Светское открытие выставки "Виктор Цой. Путь героя" в "Манеже" не поражало многочисленностью знаменитых фамилий и броскими нарядами у прессвола. Вместо заявленных Константина Эрнста, Александра Роднянского и Ренаты Литвиновой на вечере появились режиссер Юрий Быков, журналист и писатель Михаил Зыгарь и актриса Ольга Сутулова, плотно обеспечив "второй состав". По каким причинам организаторам не удалось собрать "жирный светский кворум", сказать сложно. Вроде и ресторан "Гвидон" рядом, и праздники закончились, а карантины еще толком не начались.

Возможно, все дело в том, что представление организаторов о светских персонажах имело богемный оттенок. Одним из первых на выставке показался Сергей Бугаев (Африка). Он рассказал, что сам лично ничего для выставки не передавал, но увиденным впечатлился. Обойдя экспозицию, Бугаев взял наушники и отправился на второй круг, уже с музыкальным сопровождением.





Сергей Бугаев (Африка)

На входе мероприятие звенело излишне маркетинговым лоском. Стайки девушек в незатейливых свитшотах с надписью "Путь героя" (стандартная схема: пять бездельничают — одна работает) встречали гостей и направляли в гардероб с пожеланием "чудесного путешествия". И хотя после таких напутствий ничего хорошего ждать обычно не приходится, размах экспозиции оказался впечатляющим.

О том, приурочена ли выставка к 60-летию Цоя, организаторы толком не ответили. Возможно, с этой очевидной привязки к дате все и начиналось, но, когда стало понятно, какое количество кусочков жизни, артефактов и работ самого героя удается собрать, проект вывалился за рамки цифры. Экспонаты для выставки предоставили более 100 правообладателей. Большинство работ и вещей — собственность второй жены Цоя Натальи Разлоговой, но были экспонаты из коллекции ресторатора и художника Андрея Деллоса. Не у всех работ были указаны владельцы, но нам удалось узнать, что среди таковых — известные бизнесмены, например Олег Тиньков.





Елизавета Пескова

Экспозиция поделена на 11 залов. Начинается она с детского периода героя. Здесь и фотографии маленького Цоя, и его первые юношеские картины: слишком наивные, но трогательные.

Роберту Максимовичу (отец Виктора Цоя) — низкий поклон. Я приходил к нему в квартиру, мы вместе разбирали шкаф, смотрели ученические работы. Многие из них никто еще не видел,

— рассказывает соавтор и продюсер выставки Александр Кармаев.

В зале "Искусство" полное собрание картин Цоя — 76. Среди них и пророческая "Дорога": человек в черных очках едет по темной трассе. В зале "Стиль" собрали самые известные аутфиты героя. В комплектах — знаменитый плащ из "Ассы", джинсы Levi's, кожаная куртка. Вот только новенькие кроссовки Reebok несколько скомпрометировали композицию: герои такие не носят. Что ж, видимо, без рекламных интеграций не обошлось.





Агния Стерлигова и Александр Кармаев

Пространство получилось, что называется, инстаграмбл и юзер-френдли. Недостатка в нем не было, а вот переизбытка — пожалуй. Темный зал, стилизованный под реконструированную кочегарку, больше взывал к Алексею Балабанову, а пространство "Планетарий" в футуристическом стиле кусалось эзотерикой Бориса Гребенщикова (спасибо, что живой!).

Кармаев рассказывает, что выставка получилась "экстремально дорогая", а искать деньги на проект было "удивительным образом тяжело":

Мы с женой (Агния Стерлигова) профессионально занимаемся музейным проектированием, поэтому сразу понимали, что такой проект нельзя сделать наполовину: либо масштабно, либо никак. Но когда в пандемию ищешь серьезные деньги, на тебя смотрят как на сумасшедшего.

Общую стоимость проекта Кармаев не раскрывает. Но, по сведениям издания "Коммерсантъ", президентский грант в размере 37 миллионов рублей, выделенный на экспозицию, покрыл лишь 40% расходов.





Рома Зверь





Юрий Быков

При этом продюсер отмечает "удивительное единение с семьей".

С Натальей (Разлоговой) и Александром (сын Виктора Цоя) нам было легко. Мы совпали в ключевой идее — показать масштаб личности и собрать воедино все то, что мы о Цое не знали,

— говорит Кармаев.

Впрочем, на светском открытии никого из семьи замечено не было. Что, однако, не мешало осведомленным присутствующим делиться впечатлениями от разговоров с "Наташей" и восхищаться ее медийной тишиной: Наталья Разлогова не дает интервью и никогда не участвует в публичном обсуждении своей личной жизни.

Удивительную живость и осведомленность демонстрировал на выставке продюсер Игорь Матвиенко, волею случая и собственной дисциплины (появился одним из первых) оказавшийся ключевым инфлюенсером мероприятия.





Игорь Матвиенко

В частной беседе Матвиенко признался, что лично с Цоем знаком никогда не был, но отдает дань таланту:

Он вошел в историю и стал частью культуры.

При этом Матвиенко поставил под сомнение сотрудничество Цоя с продюсером Юрием Айзеншписом:

Я даже не знаю, зачем они сошлись. Это как Баста сел в жюри "Голоса". Возможно, хотелось коммерческого движения.

Интересно, что ответил бы на это Николай Расторгуев, продюсером которого Матвиенко является, если верить "Википедии", с 1989 года.

Тренд на юных и прекрасных не обошел экспозицию стороной. Дети известных, стажеры из медиа и чуть случайные посетители 20+ с удовольствием закачивали в Instagram и TikTok картинки имени себя.





Одна девушка (тотал-лук Moschino) рассказывала другой, что "бешено впечатлена":

Я когда осознала Цоя, поняла, что теперь придется и Высоцкого слушать.

Феномен актуальности и героя, и самой экспозиции Кармаев объясняет просто:

Он же дико модным был, он опережал время. Поэтому мы выглядим все так несовременно до сих пор. По сравнению с ним.

А Матвиенко пафосно, но точно говорит о "чистоте" Цоя:

Мы же понимаем, каким был Питер в то время. Здесь ничего не сказано о наркотиках, но они были. А его как будто это вообще не касалось. То ли стороной обходил, то ли не нужно было.

Что на самом деле было нужно Виктору Цою, мы вряд ли узнаем, да и выставка на такие ответы не претендует. Возможно — перемен. Возможно — просто пачка сигарет.





Виктор ЦойСплетник