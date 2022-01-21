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Пресняков и Подольская сообщили о радостном событии

Пресняков и Подольская сообщили о радостном событии
Музыкант Владимир Пресняков и певица Наталья Подольская сделали важное приобретение и даже показали его поклонникам. Владимир Пресняков и его супруга Наталья Подольская сообщили подписчикам радостную новость – они купили квартиру в Москве. Точнее недвижимость артисты приобрели раньше, а накануне, 20 января, им наконец-то вручили ключи от элитных апартаментов. Как рассказал певец, они с женой потратили немало времени на то, чтобы выбрать подходящий вариант, устраивающий их по всем параметрам, и очень довольны приобретением. «Родить сына и не одного, построить дом, посадить дерево и конечно же купить квартиру в Москве. Мы с Наташей, наконец, получили ключи от нашей долгожданной квартиры в ЖК Spires на Кутузовском проспекте. Мы долго выбирали и выбрали оптимальный для нас. Близко к центру, двор без машин, парки и инфраструктура. А самое главное, ЖК очень камерный и уютный. Теперь будем заниматься ремонтом, доверю полностью это дело своей супруге. Пускай мечты сбываются!»— похвастался Пресняков.
Владимир Пресняков и Наталья Подольская показывают ключи от новой квартиры «Конец и начало года всегда связан с подведением итогов и с началом чего-то нового и светлого. Так произошло и у нас. Хоть мы и живем в Подмосковье, но о новой квартире в Москве мечтали давно. Рынок недвижимости сейчас переполнен и найти стоящий объект не так уж и просто. Но мы отыскали свой!», добавила певица в Instagram. Теперь супругам предстоит сделать в квартире ремонт, и займется этим, по словам Преснякова, его супруга Наталья. Однако не совсем понятно, что артисты будут делать с апартаментами дальше, ведь в настоящее время звездное семейство живет в большом загородном доме в поселке Антоновка на Калужском шоссе. Этот трехэтажный особняк пара приобрела в 2014 году и закончила его обустраивать аккурат к рождению первенца – сына Артемия.
Владимир Пресняков и Наталья Подольская в новой квартире Не исключено, что и у приобретения столичных апартаментов есть определенная цель. Возможно, Подольская и Пресняков задумываются о переезде в Москву ради старшего ребенка, которому в этом году предстоит пойти в первый класс, чтобы не возить его в учебное заведение из Подмосковья.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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