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Прохор Шаляпин высказался о смерти жены

Прохор Шаляпин высказался о смерти жены
Певец Прохор Шаляпин в шоке что о нем пишут в прессе. Артист заявил, что он не отравлял покойную жену. Татьяна Дэвис полтора месяца пролежала в реанимации и, как заметил музыкант, задохнулась от коронавируса. В госпитале, где она находилась, проводились анализы и делали заключения на этот счет. По словам Прохора Шаляпина, он сохранил добрые отношения с родителями Татьяны Дэвис. Никаких претензий к нему они не имеют. Как заметил Шаляпин, его жена была далеко не глупой женщиной. Лучшим в Канаде специалистом по разводам. Она умела разбираться в людях.
Прохор Щаляпин «Она понимала, насколько я искренний и добрый человек, где- то глупый, рассеянный, но абсолютно бесхитростный. Мне очень жаль, что моя трагедия превратилась в такой фарс. Видит Бог, моя совесть чиста», сказала Прохор Шаляпин. Ранее в программе «На самом деле» сообщили данные, якобы Прохор Шаляпин мог отравить свою жену. Основной целью такого поступка было желание завладеть ее имуществом, сообщает «Собеседник».
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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