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Прохор Шаляпин высказался о современном шоу-бизнесе

Прохор Шаляпин высказался о современном шоу-бизнесе
Певец Прохор Шаляпин возмущен, что о нем пишет пресса. Артист в Instagram сообщил, что принял участие в записи рейтинговой программы на канале НТВ «Звезды сошлись». «Звезды сошлись» и, как обычно, разошлись. Мне порой кажется, что наш шоу-бизнес, киноиндустрия и театр — это огромная общага», сказал Прохор Шаляпин. «Опять вас будут обсуждать? Опять одно и то же? Шоу-бизнес, это театр, а люди в нем актеры. Когда вас смотришь, всегда думаю, ну нафига вы туда пришли», — заметила одна из подписчиц.
Прохор Шаляпин «Что вы интересно делали, если бы не было ТВ, театра, кино, книг и музыки? Да и к обсуждениям этим толкают только рейтинги, а не желание производителей», — заметил Прохор Шаляпин. Напомним, что Прохор Шаляпин недавно снова попал в сводки новостей. Его заподозрили в том, что он отравил свою жену-миллионершу Татьяну Дэвис.
# Бизнес / Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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