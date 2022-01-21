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Рабочая группа в Госдуме займётся развитием массового спорта

Рабочая группа в Госдуме займётся развитием массового спорта

14:09  Автор: Варвара Комарова


Источник: РИА Новости



В Госдуме сформировали рабочую группу по развитию массового спорта, которую возглавил член Комитета палаты по физической культуре и спорту Борис Пайкин. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу депутата.

Люди в возрасте 35-50 лет уделяют мало внимания своей физической активности, поскольку больше времени уходит на работу и семью, считает парламентарий. Необходимо создать условия, которые сделают физкультуру доступной для этой категории граждан.

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«Это могут быть и стимулы для работодателей создавать для своих сотрудников возможности для занятия спортом: оплата фитнеса, размещение спортивных залов и площадок на крупных предприятиях и тому подобное», — сказал Пайкин.

Он также отметил, что стоит проработать понятие «массовые соревнования» — определить минимальное количество участников, требования по безопасности; уточнить, какие соревнования можно относить к массовому спорту. Эти задачи, как заявил депутат, можно решить с помощью консультаций со спортивными федерациями.

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С 2022 года россияне могут получить назад 13 процентов расходов за абонемент в фитнес-клуб или занятия в спортивной секции. В программу налогового вычета вошли 3836 физкультурно-оздоровительных организаций, среди которых есть и крупные сети. Эта мера призвана поощрить россиян, ведущих спортивный образ жизни.

Кроме того, в правительственной Концепции развития детско-юношеского спорта говорится, что до 2030 года не менее 90 процентов детей в России должны систематически заниматься спортом.



#спорт

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По материалам: pnp.ru

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