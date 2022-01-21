Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Роза Сябитова показала, как выглядела 20 лет назад и фанаты не могут ее узнать

Роза Сябитова показала, как выглядела 20 лет назад и фанаты не могут ее узнать

Роза Сябитова – самая популярная российская сваха, решившая оказать поддержку молодому поколению, особенно девушек, которые считают, что их внешность мешает им хорошо жить.

Роза выложила в своем Инстаграмме старый фотоснимок, на котором запечатлена она в возрасте примерно 25 лет. Тогда она не сводила людей, а занималась премированием. На фото изображена женщина, которая имеет мало общего с представительной дамой в дорогой одежде и с хорошим мейкапом.

Тоненькая девушка восседает за столом и слегка наивно поглядывает на фотографа. Рассказывая о том периоде, Сябитова утверждает, что он был крайне неблагоприятным для себя.

До тридцати лет Роза регулярно сталкивалась как с яркими взлетами, так и громкими падениями. Качаться на таких качелях ей не нравилось, она уставала.

«Сегодня тебе крайне тяжело, завтра ты считаешь себя самым счастливым человеком в мире», – говорит сваха.


«Но было то, что заставляло меня не сдаваться и шагать вперед – понимание того, что нужно двигаться вперед, иначе невозможно».

Также женщина акцентировала внимание на том, что юном возрасте у молодых людей материальные возможности крайне ограничены, и они пытаются сделать вид, что успешны и финансово обеспечены. В пример привела популярные смартфоны Apple и брендовые вещицы.


Однако Роза не осуждает такую трату средств, а напротив, считает, что дорогостоящие вещи, будь то телефон, или дорогие ботинки, дарят уверенность в себе.

# Актуальные новости

По материалам: MirFactov

Последние новости

Как оформить приказ о переводе на дистанционную работу?
Как оформить приказ о переводе на дистанционную работу?
Анастасии Волочковой поставили диагноз после дебоша на самолете
Анастасии Волочковой поставили диагноз после дебоша на самолете
Сосо Павлиашвили откровенно рассказал о своих изменах
Сосо Павлиашвили откровенно рассказал о своих изменах
Роза Сябитова показала, как выглядела 20 лет назад и фанаты не могут ее узнать
Роза Сябитова показала, как выглядела 20 лет назад и фанаты не могут
Блогеры нашли заброшенный город, где тебе дадут квартиру бесплатно, но там никто не живет
Блогеры нашли заброшенный город, где тебе дадут квартиру бесплатно,
Битва купальников: Тина Кунаки против Ким Кардашьян
Битва купальников: Тина Кунаки против Ким Кардашьян
Financial Times: следующая в очереди на поглощение — EA
Financial Times: следующая в очереди на поглощение — EA
Фил Спенсер официально подтвердил, что Call of Duty останется на Playstation
Фил Спенсер официально подтвердил, что Call of Duty останется на
Банк России предложил запретить обращение и майнинг криптовалют в РФ
Банк России предложил запретить обращение и майнинг криптовалют в РФ
Эксперты: запрет биткоин-операций в РФ – шаг в сторону безнадежного отставания страны
Эксперты: запрет биткоин-операций в РФ – шаг в сторону безнадежного
Джейсон Момоа и Лиза Боне расстались: причина развода, последние новости в 2022 году
Джейсон Момоа и Лиза Боне расстались: причина развода, последние
Игорь Николаев признался в отношениях с Ириной Аллегровой
Игорь Николаев признался в отношениях с Ириной Аллегровой

Топ на сегодня

Метизы оптом от компании Машкрепеж
Метизы оптом от компании Машкрепеж
Правительство Сальвадора рассмотрит возможность выдачи кредитов под залог биткоина
Правительство Сальвадора рассмотрит возможность выдачи кредитов под
Невестка певицы Валерии рассказала о проблемах после родов
Невестка певицы Валерии рассказала о проблемах после родов
Илон Маск пообещал не допустить восстания машин
Илон Маск пообещал не допустить восстания машин
Объем похищенных у пользователей Multichain средств достиг $3 млн
Объем похищенных у пользователей Multichain средств достиг $3 млн

Еще по теме

Роза Сябитова решилась на очередную «пластику» и рассказала о своем месячном заработке
Роза Сябитова рассказала о своих 12 неудачных беременностях
Российская сваха Роза Сябитова рассказала Ольге Бузовой о семейных ценностях
Роза Сябитова обустраивает «царский» санузел в подмосковном доме