"Руки прочь от моей вагины": Гвинет Пэлтроу представила новую ароматическую свечу в защиту репродуктивных прав женщин

Вадим Карасев

Гвинет Пэлтроу представила на своем сайте Goop новую ароматическую свечу под названием Hands Off My Vagina ("Руки прочь от моей вагины"). Аромат был создан в сотрудничестве с парфюмером Heretic Parfumes Дугласом Литтлом, а сама свеча выпущена в защиту репродуктивных прав женщин.

Выход свечи был приурочен к важной дате — 49-й годовщине решения Верховного суда США по делу "Роу против Уэйда", благодаря которому женщины получили конституционное право на прерывание беременности.

Свеча стоит 75 долларов за штуку, и каждые 25 долларов с продажи будут направлены в Американский союз по защите гражданских свобод, который борется за репродуктивные права женщин.

В аромате свечи звучат ноты дерева хиноки, кокосового молока, ванили и дамасской розы с оттенком обжаренных зерен какао, который придаст букету глубину и чувственность.

Новая свеча станет продолжением ароматической коллекции актрисы. Самым знаменитым товаром стала свеча This Smells Like A Vagina ("Пахнет как вагина").

После расставания Ким Кардашьян с Канье Уэстом Гвинет Пэлтроу подарила ей кастомную версию свечи с ароматом оргазма под названием This Smells Like Kim's Orgasm ("Пахнет как оргазм Ким").

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