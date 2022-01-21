Сенатор Полетаев считает, что Запад начал информационную подготовку к провокациям в России

Вадим Карасев

Западные СМИ тиражируют высказывания о радикалов о массовых противоправных акциях в России и идеи о распаде страны, считает сенатор Владимир Полетаев.



Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Владимир Полетаев назвал прогнозы силовых сценариев смены власти в России неслучайными.

"По всей видимости, идет информационная подготовка к будущим провокациям. Очевидно, что на Западе делают ставку на разжигание беспорядков и силовые сценарии". – отметил сенатор.

По его словам, яркий пример – последние события в Казахстане, где протестующих целенаправленно подстрекали к противоправным действиям.

"Спонсируемые Западом структуры должны осознавать, что для всех участников разработки и реализации подобных планов будут самые жесткие последствия в рамках законодательства по защите суверенитета и безопасности Российской Федерации", - подытожил Полетаев.

Совет Федерации Владимир Полетаев