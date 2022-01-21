Сестра Марии Шукшиной отправила маму в дом престарелых

Сестра Мария Шукшиной, Ольга рассказала, почему поместила Лидию Федосеевну-Шукшину в пансионат. Сегодня появилась новость о том, что Лидию Николаевну отправили в пансионат для пожилых людей. Младшая дочь артистки Ольга Шукшина посчитала, что матери будет лучше какое-то время побыть там и пройти обследование. Ольга Васильевна отметила, что мама чувствует себя хорошо и находится в надежных руках квалифицированного персонала учреждения. «Лидия Николаевна находится в пансионате для пожилых людей. Не вижу в этом ничего зазорного. Я озвучила идею отправить маму в пансионат на программе «Пусть говорят», где обсуждали ситуацию с другом нашей семьи Леонидом Куравлевым. Дядя Леня провел в пансионате несколько месяцев до того, как попал в больницу. На съемках передачи я общалась с сотрудниками пансионата. Эти симпатичные люди пригласили маму к себе отдохнуть. Дима Борисов (ведущий шоу «Пусть говорят», — прим. ред.) как в воду глядел, когда после моей речи сказал, что все газеты скоро запестрят заголовками о том, что я сдала маму в дом престарелых, но это заведение по-другому называется», — поделилась 53-летняя Шукшина-младшая.Лидия Федосеева Шукшина с бывшим мужем Пока Ольга Шукшина не может сказать, сколько времени родительница пробудет вне дома. «У мамы есть возрастные заболевания, она должна находиться под постоянным наблюдением. Поэтому я и передала мамочку в руки профессионалов. Лечиться амбулаторно ей уже сложно, это сопряжено с рядом проблем. В октябре мама проходила плановое лечение в госпитале Вишневского, но больница есть больница, а в пансионате для пожилых людей более домашняя обстановка и программа реабилитации — больше для отдыха, а не для лечения. Там насыщенная программа: есть и танцы для пожилых, и библиотека, ей уже принесли по ее спросу книги. Мама привыкла жить насыщенной жизнью, правда, в последние годы она уже особо никуда не ходила. Там же она чувствует себя пока вполне комфортно. Пару-тройку дней мама пробудет в карантинном режиме, а потом ей напрямую займутся врачи-реабилитологи», — рассказала Ольга Васильевна в интервью «Собеседнику».