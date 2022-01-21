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Собянин осмотрел строящийся Национальный космический центр

Собянин осмотрел строящийся Национальный космический центр

Мэр Москвы Сергей Собянин вместе с главой госкорпорации "Роскосмос" Дмитрием Рогозиным осмотрел место строительства Национального космического центра, который возводится на территории Государственного космического научно-производственного центра (ГКНПЦ) им. М.В. Хруничева.

В ходе визита градоначальник отметил, что развитие города не останавливается даже во время пандемии.


Здесь, на территории Хруничева, реализуется крупнейший в Москве проект по созданию научно-технологического кластера, который включает в себя производственные, научно-исследовательские, образовательные корпуса. Около 2 млн кв. метров - мощность этого объекта, включая реконструкцию и создание новых корпусов. Центром всей этой территории будет, конечно, научно-космический центр, который возводится совместно с "Роскосмосом".

Собянин рассказал, что значительная часть НКЦ — шестиэтажные корпуса — завершена и начато возведение высотки, 7 этажей которой уже готовы. В месяц планируется строить по 3-5 этажей, такими темпами объект может быть передан "Роскосмосу" уже в 2023 году.


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"По поручению президента Москва вместе с "Роскосмосом" возрождает эту территорию, выводим на новый уровень работу "Роскосмоса" здесь, чтобы центральное ядро госкорпорации получило новую жизнь и новые задачи", - указал мэр.

Вместе с возведением объекта будет улучшена и транспортная инфраструктура района Фили: будут построены два моста в Мневники, по которым можно будет добраться до станций метро пешком или на транспорте.


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Сергей Собянин Москва Роскосмос НКЦ
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По материалам: uposters.ru

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