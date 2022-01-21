Сосо Павлиашвили откровенно рассказал о своих изменах

Певец Сосо Павлиашвили поделился откровениями из своей личной жизни. Около 18 лет продлился брак артиста с первой женой Нино Учанейшвили. В начале нулевых супруги, воспитывающие общего сына Левана, разошлись из-за неверности Сосо Павлиашвили. В то время артист находился на пике славы и был очень популярен у женщин. Вокруг исполнителя всегда было много соблазнов, и он с головой уходил в любовные интрижки. Сегодня Павлиашвили просит прощения у Нино, которой сделал очень больно. «Это реально разрушает, я это признаю. Потому что измена — предательство. Я предавал Нино. Осознаю это и всегда прошу у Бога прощения за ту боль, которую я доставлял ей. Конечно, я был виноват. Красивые женщины относились ко мне с теплотой и огромным интересом. Но сейчас не очень по-джентльменски продолжать этот разговор», — посчитал 57-летний певец в «Судьбе человека» с Борисом Корчевниковым на канале «Россия 1».Сосо Павлиашвили Личное счастье Сосо Павлиашвили нашел рядом с Ириной Патлах. Влюбленные, воспитывающие двух дочерей, не узаконили отношения, зато обвенчались. Артист познакомился с Ириной, когда той было всего 16 лет. Несмотря на неприятные разговоры вокруг, паре удалось построить крепкую семью. «Несуразная, но очень красивая девочка. Не курит, не пьет, не матерится, слушает хорошую музыку. Я ее пригласил в свой коллектив: Ира хорошо пела. К чему не притронется — все у нее получается. Но с той болезнью я не думал, что у меня может быть личная жизнь», — как-то вспоминал о любимой Сосо.