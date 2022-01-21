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Спасатели вытащили собаку из болота с помощью привязанной к дрону сосиски

Спасатели вытащили собаку из болота с помощью привязанной к дрону сосиски

В Великобритании спасатели смогли вытащить собаку из болота, привязав сосиску к дрону, сообщает The Guardian.

Пес по кличке Милли убежал из дома 13 января, однако был обнаружен на прибрежной мели на следующий же день. Однако домашний питомец боялся людей, так что спасатели не могли добраться до него.


Спасатели решили, что запах лакомства сможет привлечь внимание сбежавшую собаку, так что она в итоге отбежит за ней в безопасное место. Пес и в самом деле пошел за сосиской, выбежав на мель, откуда Милли смогли забрать и затем вернуть владелице.

"Это была сумасшедшая идея. Поскольку Милли была голодна, это сработало. Мы, конечно же, рассмотрим возможность использования сосисок и дронов снова. Каждая собака и поисковая операция всегда отличаются друг от друга, но если бы мы когда-нибудь снова оказались в подобной ситуации, мы бы использовали такой же метод, чтобы заманить собаку", - заявил начальник поисково-спасательной команды Крис Тейлор.

Как писал Ruposters, ранее руководство российского предприятия провело беседы с бродячими собаками и выдало им паспорта.

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По материалам: uposters.ru

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