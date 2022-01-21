Срочников из Дагестана арестовали за отработку приемов на памятнике погибшим спецназовцам

Вадим Карасев

В Краснодарском крае арестовали двоих солдат-срочников из Дагестана за отработку удушающего приема на памятнике погибшим бойцам 10-й бригады спецназа ГРУ, пишет телеграм-канал Baza.

Инцидент произошел 6 января на хуторе Молькино близ Горячего ключа. Двое военнослужащих войсковой части 31853 после завтрака записали видео, на котором один из них поиздевался над мемориалом бойцам спецподразделений. Он дал одной из фигур памятника пощечину, потом стал душить, а в конце отвесил два пинка. Его друг все это снимал и громко смеялся, а затем опубликовал ролик в соцсетях. Вскоре видео было удалено.

После того как случившееся получило огласку, Военный следственный отдел СК России по Краснодарскому гарнизону завел уголовное дело в отношении оператора и военнослужащего в кадре по статье о реабилитации нацизма. Их задержали и отправили в СИЗО. Военнослужащим может грозить до 5 лет заключения.

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