Стелс-шутер Deadly Dozen получит ремастер в этом году





Издательство Ziggurat Interactive и разработчик N-Fusion Interactive анонсировали Deadly Dozen Reloaded. Это ремастер проекта 2001 года, который должен выйти уже весной 2022 года на Xbox One, Playstation 4, Switch и PC. Точную дату релиза создатели проекта пока не называют.

Deadly Dozen — это стелс-шутер от третьего лица, который выходил только на PC. В игре предстоит играть за отряд приговоренных к смерти или осужденных солдат, которых бросают на самые сложные задания. Сеттинг игры — Вторая мировая война. Игроки могут самостоятельно в Deadly Dozen формировать свой отряд из 4 бойцов, которых они берут на задание. Всего в игре Deadly Dozen доступно 12 персонажей, каждый из которых обладает своим набором способностей.

Разработчики Deadly Dozen Reloaded отмечают, что в ходе разработки обновленной версии игры они перестроили с нуля текстуры и модели персонажей. Освещение в реальном времени и различные эффекты окружающей среды были добавлены, чтобы придать игре ощущение реализма. На консолях заявлена работа игры в 1080p при 30 FPS, информации про версии для консолей нового поколения пока нет.

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