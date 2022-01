The Elder Scrolls V: Skyrim назвали самой расслабляющей игрой





Игры часто используются людьми для расслабления и отдыха после напряженного рабочего дня. Согласно исследованию, которое было проведено порталом Fandomspot, почти 80% игроков указывают, что используют игры именно с этими целями. Портал решил пойти дальше и определить, какие именно игры дают возможность лучше всего расслабиться.

Fandomspot сделали следующий эксперимент. Сперва они попросили свое сообщество назвать лучшие игры для расслабления. После из этого списка игр был сформирован пул проектов, в который поиграли 100 человек в расслабленной атмосфере в течение двух часов. Эти 100 человек в процессе игры использовали пульсометры, которые позволяли посмотреть, не вызывают ли проекты перевозбуждение и стресс.

Далее все эти данные были обработаны и выведен ТОП-10 самых расслабляющих игр — вот он:

The Elder Scrolls V: SkyrimKatamari DamacyTetrisThe Witcher 3: Wild HuntMinecraftNo Man’s SkyEuro Truck SimulatorHouse FlipperFirewatchFlower

Игроки дали некоторые комментарии к каждой игре, почему они считают ее расслабляющей. В лидирующем проекте The Elder Scrolls V: Skyrim многие отмечают возможность постоянно добиваться небольших побед, что их радует. Кроме того, в The Elder Scrolls V: Skyrim они отмечают красивые игровые локации и простую медитативную боевую систему. Интересно, что в The Witcher 3: Wild Hunt игроки отмечают в качестве основной «медитативной механики» — мини-игры.

Отметим, что из указанного списка The Elder Scrolls V: Skyrim является самой распространенной игрой для взрослой аудитории, а в ходе конечного тестирования, как указывают авторы, группа из 100 человек состояла из лиц от 18 до 72 лет. Исходя из этого, можно сделать вывод, что многие игроки были заранее знакомы с The Elder Scrolls V: Skyrim, что и позволило им хорошо провести время в игре, тогда как для новичка результаты могут быть другими.

