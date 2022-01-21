В 2022 году на Кубани откроют три центра военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард»

В 2022 году на Кубани откроют три центра военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард», сообщает пресс-служба Администрации Краснодарского края.

«В России действует 43 центра «Авангард», из них 20 открыли в прошлом году. Прошло 448 смен, в которых участвовало свыше 60 тысяч человек. В Краснодарском крае также активно ведется работа над созданием этих центров», – сказал замминистра обороны РФ, начальник главного военно-политического управления генерал-полковник Геннадий Жидко.

В свою очередь, заместитель главы Краснодарского края Александр Власов сообщил, что на Кубани в 2022 году «Авангард» будет действовать в Армавире, Новороссийске и Сочи. Сборы на базе этих центров ежегодно смогут проходить порядка 3 тысяч человек.

«Сейчас работаем над созданием комплексных планов, разрабатываем учебно-материальную базу, обеспечивающую применение передовых педагогических технологий в сфере военно-патриотического воспитания. Это позволит внедрить новые формы работы с допризывной молодежью», – сказал Александр Власов.

В Армавире центр «Авангард» разместят на территории школы № 24. Занятия будут проходить на базе отряда специального назначения «Вятич». В Новороссийске учебно-методический центр создадут при Новороссийской морской школе ДОСААФ России. Он будет иметь военно-морскую направленность. В Сочи «Авангард» станет структурным подразделением Центра дополнительного образования «Новое поколение».

Центры «Авангард» создаются в рамках нацпроекта «Образование» по поручению президента Российской Федерации.

Национальный проект «Образование» был утвержден президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Реализация нацпроекта «Образование» охватит период с 2019 до 2024 года.