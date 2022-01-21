В Ингушетии за 4 года отремонтируют 50 школ

В Ингушетии за четыре года отремонтируют 50 школ, сообщает Министерство образования и науки Республики Ингушетия.

В первоочередной план модернизации вошли 23 образовательные организации республики, расположенные в Сунже, Назрани, Малгобеке и Назрановском, Сунженском, Малгобекском районах. На проведение ремонтных работ в этих школах выделено 1,6 миллиарда рублей из федерального бюджета.

«Несомненно, для обеспечения полноценного и качественного учебного процесса необходимо создать условия для развития личности ребенка, поэтому программа капремонта школ особенно актуальна и важна в условиях стремительно развивающегося мира. Создание современной школы позволит нам проводить работу с детьми в обновленных образовательных организациях и сократит разрыв между сельскими и городскими школами», – отметила министр образования и науки Республики Ингушетия Эсет Бокова.

По поручению президента Российской Федерации Владимира Путина всего до конца 2026 года в рамках государственной программы «Развитие образования» отремонтируют 7,3 тысячи зданий школ.

Ранее Минпросвещения России по поручению главы государства проработало обновленную программу по увеличению темпа капитального ремонта школ. Изначально планировалось отремонтировать порядка 700 зданий в 2022 году, но по инициативе президента их количество будет увеличено, прежде всего, будет проведен ремонт аварийных зданий.

Для эффективной работы Минпросвещения России и партией «Единая Россия» создан Федеральный штаб родительского общественного контроля, который окажет регионам необходимую поддержку и проконсультирует их на всех этапах программы.