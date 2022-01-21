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Валерий Сюткин рассказал о своей потенции

Валерий Сюткин рассказал о своей потенции
Певец Валерий Сюткин раскрыл интимные подробности личной жизни. Артист уже почти 30 лет счастлив в браке с женой Виолой. В 2020 году у пары родился сын Лев, что немало удивило его коллег и поклонников. Артист признается, что с рождением малыша переживает вторую молодость. Валерий Сюткин был женат два раза, но только в браке с Виолеттой, по его словам, наконец обрел личное счастье. Про свои многочисленные романы певец вспоминать не любит, тем более после встречи с женой, все осталось в прошлом. При этом, когда ведущий подкаста «Ниче святого» Марк Андерсон поинтересовался, принимал ли тот стимулирующие препараты во времена бурной молодости, артист ответил: «Не пил виагру, справляюсь сам». Валерий Миладович признается, что они с Виолой через многое прошли вместе, но трудности еще больше их сплотили. Сейчас оба наслаждаются заботой о Левушке. «Он не бедствует, ему 1,5 года. Процесс воспитания гораздо более плотный, чем со старшими. Я с ними намного меньше времени проводил», — признается музыкант.
Валерий Сюткин с женой В позднем отцовстве есть и свои плюсы. Например, Сюткин иначе взглянул на советские мультики, которые очень любит его сын. Кроме того, он старается не пропустить ничего из «подвигов» наследника. Например, малыш сейчас умеет говорить только слово «мама». «Я у него тоже мама, так что пока в семье у нас две мамы», — смеется исполнитель в беседе со «Сберзвук». Что касается творческих планов, то Сюткин достиг такого уровня, что может играть и выступать тогда, когда ему хочется. Он говорит, что в пандемию количество корпоративных мероприятий не уменьшилось, а вот кассовые концерты стали проходить намного реже. Но это дает возможность больше времени проводить с родными.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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