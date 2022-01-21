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Володин: Совет Думы рассмотрит проект обращения к Президенту о признании ДНР и ЛНР

Володин: Совет Думы рассмотрит проект обращения к Президенту о признании ДНР и ЛНР

08:02  Автор: Ольга Шульга



Совет Думы на следующей неделе рассмотрит проект постановления Госдумы об обращении к Президенту России Владимиру Путину о необходимости признания Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики, сообщил в своём Telegram-канале председатель палаты Вячеслав Володин.

Речь идёт об инициативе, внесённой на рассмотрение депутатами от КПРФ во главе с Геннадием Зюгановым.

«Предложенный для рассмотрения вопрос очень серьёзный и ответственный. В этой связи правильно будет на следующей неделе провести консультации с руководителями фракций, обсудить данную инициативу. Затем по итогам — рассмотреть вопрос на Совете Государственной Думы», — написал спикер.

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По словам Володина, Сергей Миронов уже заявил, что фракция «Справедливая Россия — За правду» готова поддержать проект. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский «высказался более масштабно».

«Думаю, депутатов от «Единой России» — они неоднократно высказывались по этой теме — также беспокоит вопрос защиты жизни российских граждан и соотечественников, проживающих на территории ДНР и ЛНР», — отметил он.


#международные отношения

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# Политика / Главные новости

По материалам: pnp.ru

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