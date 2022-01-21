Забавные факты о сексе и теле

15. Видео для взрослых и виагра не действуют на пандПанды выглядят очаровательно, но любовники из них никудышные. Большинство самцов панд в неволе скорее будут спать и есть бамбук, чем заниматься любовью с самкой. У них даже перестает вырабатываться семенная жидкость.Чтобы увеличить популяцию этих черно-белых секс-ленивцев, зоологи попытались показать им мотивационные видеоролики, на которых другие панды занимаются сексом. Не сработало.В 2002 году у исследователей появилась еще одна блестящая идея — почему бы не дать панде виагру? К сожалению, это тоже не сработало. Может быть, им следует попробовать мягкую музыку и свечи?14. Хватит на всех женщин мираСреднестатистический здоровый мужчина может эякулировать за две недели достаточно спермы, чтобы оплодотворить каждую женщину в мире. А за всю свою жизнь мужчина эякулирует приблизительно 17 литров спермы, которая содержит около полутриллиона сперматозоидов.13. Секс повышает устойчивость к болиОргазмы вызывают выработку гормонов, которые повышают болевой порог. В исследовании немецкого ученого Архуса Фрезе участвовала 1000 испытуемых, страдающие мигренозными болями.В ходе исследования выяснилось, что две трети участников исследования испытывали облегчение боли во время или сразу после секса.12. Цвет сосков — идеальный оттенок помадыПо мнению экспертов The Doctors, наше тело хранит секрет идеального макияжа. Цвет женских сосков — ​​это лучший оттенок помады. Конечно, мы не предлагаем вам задирать кофту в магазине косметики, хотя это наверняка бы сделало процесс выбора помады более интересным.11. Первую помпу для пениса изобрел владелец автомастерскойПомпа для полового члена или вакуумная помпа для эрекции состоит из вакуумной трубки, которая надевается на половой член. А потом мужчина выкачивает воздух из колбы, что стимулирует прилив крови к пенису.Отто Ледерер из Австрии запатентовал первую вакуумную помпу в 1917 году. Но именно Геддингс Дэвид Осбон воспользовался этим патентом, усовершенствовал его и принес в массы.Движущей силой его открытия послужила личная заинтересованность. Осбон страдал от эректильной дисфункции, а на дворе был 1960 год, и у врачей было не так много вариантов улучшить потенцию пациентов.Осбона это не смутило. У него был автомобильный и шинный бизнес, поэтому он взял все, что знал о механике, и применил это к своей эрекции. Остальное уже история.10. А у женщин больше!Женский клитор содержит более 8000 нервных окончаний, что почти в два раза больше, чем у полового члена.9. Большинство эрегированных членов наклоняются влевоЭрегированный пенис не находится ровно посередине тела. Он слегка наклоняется в одну сторону — обычно влево. Это не считается патологией, и не требует лечения, если искривление не настолько велико, что вызывает эректильную дисфункцию и боль.8. Расстояние между уретрой и клитором женщины влияет на ее способность к оргазмуБольшинство женщин не могут достичь оргазма только от проникновения, и только 18,4% женщин сообщают, что могут достичь оргазма без прямой стимуляции клитора.Но почему некоторые женщины реагируют только на проникновение? Это можно узнать по простому инструменту — линейке.В 1920-х годах правнучка Наполеона, принцесса Мария Бонапарт (ученица Зигмунда Фрейда), была разочарована отсутствием оргазмов. Поэтому она поступила как настоящий ученый – начала собирать данные путем опроса француженок. Она обнаружила, что, если клитор женщины находится менее чем в 2,5 см от ее уретры (расстояние от кончика ее большого пальца до фаланги), она с большей вероятностью испытала оргазм от полового акта.Это старое исследование имеет право на существование. Есть свидетельства того, что женщина с большей вероятностью достигнет оргазма исключительно от проникновения, если расстояние между головкой клитора и отверстием уретры составляет менее 2,5 см.7. Любовь отбивает желание пописатьВы никогда не задумывались, почему сразу после секса трудно мочиться? Это потому, что во время секса и оргазма в вашем организме вырабатывается антидиуретический гормон.6. Мужчина производит разное количество спермы с разными женщинамиМаленькие волнистые головастики очень разборчивы. Их нужно вдохновлять. Есть свидетельства того, что качество и количество спермы мужчины увеличивается, когда его вдохновляют определенные женщины.5. Мастурбация дает мужчинам эволюционное преимуществоПо данным нескольких исследований, мастурбация помогает создать свежую и более жизнеспособную партию спермы каждый раз, когда выгружалась «дефектная» сперма. Под дефектной имеются в виду патологии в строении сперматозоидов – например, они могут быть со слишком маленькой головкой, слишком большой или даже двухголовые и двухвостые!Мастурбация также помогает стабилизировать количество сперматозоидов. Только не нужно заниматься этим слишком часто — ежедневная мастурбация уменьшает количество сперматозоидов.4. Эякуляция не всегда бывает наружуКогда вы думаете об эякуляции, то, наверное, представляете себе выброс спермы из мужского члена. Но так бывает не всегда.Иногда мужчина может эякулировать внутрь, при этом его сперма движется к мочевому пузырю. Это ситуация известна как ретроградная эякуляция, иногда она может быть симптомом такого состояния, как сахарный диабет 1 типа.3. Мужчины сжигают гораздо больше калорий во время сексаСекс – это, конечно, не вид спорта, но он заставит вас потрудиться как следует. А заодно и слегка согнать жирок. В то время как женщины сжигают около 70 калорий во время любовной игры, мужчины сжигают от 100 до 200 калорий.2. Некоторые запахи увеличивают приток крови к половому членуЕсли вы понимаете соблазнительную силу запаха, то будете мудро выбирать ароматические свечи. Исследователи обнаружили, что запахи лаванды и тыквенного пирога увеличивают приток крови к пенису. Это, конечно, не «Виагра», но лучше, чем ничего.1. У некоторых влагалищ есть зубыВ некоторых восточных и западных культурах миф о влагалище с зубами предупреждал мужчин не совать свою мужественность туда, где ей не место. Есть даже термин Vagina dentata – «зубастая вагина», в переводе с латыни.Некоторые женщины рождаются с дермоидными кистами — новообразованиями, содержащими волосы, ногти и даже зубы — внутри влагалища. Кисты обычно не острые, и их можно легко удалить хирургическим путем. Если только… вы не хотите превратить свои гениталии в крутую венерину мухоловку.