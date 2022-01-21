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Жириновский предсказал обвал доллара

Жириновский предсказал обвал доллара

Руководитель фракции ЛДПР в Госдуме Владимир Жириновский в эфире радио «Комсомольская правда» в пятницу выразил мнение, что обострение отношений России и стран Запада может негативно отразиться на американской валюте. 

«Да, сейчас (нужно покупать рубль — прим. ред.). Может получится так, что резко обострятся отношения между НАТО, США и Россией, и это может привести к тому, что доллар потеряет свое былое значение», — считает депутат.

Жириновский аргументировал свою позицию в том числе угрозами Запада отключить Россию от международной межбанковской платёжной системы SWIFT. В этом случае, по его словам, граждане не смогут «оперировать с долларом» — никому «эти бумажки» будут не нужны.

«Доллар рухнет, на который подвязались наши граждане, рубль никуда не рухнет. Как лежали деньги в банке у гражданина, так и лежат», — считает Жириновский.

Доллар и евро подорожали на фоне заявлений Рябкова о переговорах с США


На брифинге18 января пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки не исключила возможности отключения российских банков от SWIFT в случае дальнейшей эскалации кризиса вокруг Украины.

Ранее в западных СМИ появлялась информация, что Россия сосредотачивает войска на украинской границе. В Москве указали, что перемещают вооружённые силы в пределах территории страны, и назвали заявления о «российской агрессии» предлогом для наращивания контингента НАТО в приграничных регионах.



#США #банки #инвестиции


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# Экономика / Главные новости

По материалам: pnp.ru

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