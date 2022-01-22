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40-минут геймплея сюжетной кампании GRID Legends

40-минут геймплея сюжетной кампании GRID Legends


Релиз GRID Legends должен состояться чуть больше чем через месяц — игра выходит 25 февраля 2022 года. Новый проект Codemasters и EA обещает подарить игрокам глубокую и интересную сюжетную кампанию, что и называется его главным отличием от прошлых частей серии GRID.

Ниже можно посмотреть 40 минут геймплея GRID Legends, где показываются различные аспекты сюжетного режима. Игроки смогут выбирать из значительного количества автомобилей, в игре будут самые разнообразные трассы — от городских до специальных треков, можно увидеть в рамках 40-минутного геймплея несколько сюжетных роликов.


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Напомним, что на Xbox Series X игра GRID Legends сможет предложить 120 FPS. Проект уже доступен для предварительного заказа в Microsoft Store.

GRID Legends — стандартное издание

GRID Legends — это захватывающие гонки, проходящие по всему земному шару. Создавайте гонки мечты, участвуйте в многопользовательских событиях, переживайте события, разворачивающиеся в сюжетной линии, и наслаждайтесь зрелищностью автоспортивных состязаний.
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По материалам: newxboxone

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