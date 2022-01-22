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7 бонусов доступны по Game Pass Ultimate и EA Play сейчас

7 бонусов доступны по Game Pass Ultimate и EA Play сейчас


В рамках EA Play и Game Pass Ultimate компания Electronic Arts предлагает игрокам различные бонусы для своих проектов. Забрать их можно в течение ограниченного времени. Получить бонусы можно через перки в приложении Game Pass или просто при входе в определенную игру.

Следующие бонусы предлагаются прямо сейчас:



FIFA 22 Ultimate Team Hero Tim Cahill Tifo Set — с 1 по 31 января



Повышение опыта FIFA 22 Ultimate Team Season 3 — 24 декабря — 3 февраля



Талисман в виде шлема из Dead Space для Apex Legends — с 5 января по 1 февраля.



NHL 22 Chel Heritage Set — с 1 по 31 января



Пакет плей-офф Madden NFL 22 Ultimate Team — 14 января — 16 февраля



Набор Madden NFL 22 Hephaestus — с 14 января по 16 февраля.



Талисман для оружия Battlefield 2042 Cap-em — с 1 по 30 января

Отметим, что указанные бонусы могут забрать подписчики EA Play и Game Pass Ultimate.

# Актуальные новости

По материалам: newxboxone

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