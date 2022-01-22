7 бонусов доступны по Game Pass Ultimate и EA Play сейчас





В рамках EA Play и Game Pass Ultimate компания Electronic Arts предлагает игрокам различные бонусы для своих проектов. Забрать их можно в течение ограниченного времени. Получить бонусы можно через перки в приложении Game Pass или просто при входе в определенную игру.

Следующие бонусы предлагаются прямо сейчас:

FIFA 22 Ultimate Team Hero Tim Cahill Tifo Set — с 1 по 31 январяПовышение опыта FIFA 22 Ultimate Team Season 3 — 24 декабря — 3 февраляТалисман в виде шлема из Dead Space для Apex Legends — с 5 января по 1 февраля.NHL 22 Chel Heritage Set — с 1 по 31 январяПакет плей-офф Madden NFL 22 Ultimate Team — 14 января — 16 февраляНабор Madden NFL 22 Hephaestus — с 14 января по 16 февраля.Талисман для оружия Battlefield 2042 Cap-em — с 1 по 30 января

Отметим, что указанные бонусы могут забрать подписчики EA Play и Game Pass Ultimate.