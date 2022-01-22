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Агата Муцениеце, назло Карпович, поделилась снимком со счастливым Прилучным

Агата Муцениеце, назло Карпович, поделилась снимком со счастливым Прилучным
Актриса Агата Муцениеце отдыхает с детьми в ОАЭ. Там же проводит зимние каникулы и Павел Прилучный с новой избранницей. В личной жизни Павла Прилучного накаляются страсти: актер оказался на одном курорте с бывшей женой Агатой Муцениеце и нынешней возлюбленной Мирославой Карпович, и создается впечатление, что он намеренно пытается их стравить. Началось все с того, что звезда «Мажора» опубликовал в Instagram совместное фото с экс-супругой и детьми из парка развлечений, спровоцировав слухи о воссоединении с Агатой. После такого хода Карпович пришлось срочно вносить ясность в ситуацию и публиковать кадры из Дубая, в том числе с совместной фотосессии с Прилучным, чтобы подтвердить свои права на артиста. Однако Муцениеце нашла чем ответить сопернице и выложила в «Сторис» еще один снимок с бывшим мужем, радостно обнимающим детей.
Агата Муцениеце и Павел Прилучный с детьми Судя по всему, актриса решила напомнить Карпович, что в отличие от нее, может спокойно позировать рядом с Павлом, тогда как у звезды «Папиных дочек» пока нет ни одного совместного снимка с «мажором», ведь как пара они в свет не выходят и свои отношения не афишируют. «Карпович точно разозлится, когда вас увидит!», «Называется: смотри, Мира, как весело нам без тебя», «Первый раз вижу, что бывшие так мило общаются», «Ну как будто и не разводились», «Детки довольны, рядом с вами», «Мирославе такие ваши нежности не понравятся точно»,  — ехидно отметили подписчики Агаты. Правда, и Муцениеце должно быть несладко находиться на отдыхе с Прилучным, ведь она до сих пор называет его своим «главным разочарованием в жизни», а об их разводе говорит с болью и сожалением. Да и в отличие от бывшего мужа, сразу же закрутившего роман с Карпович, Агата пока не нашла новую любовь и все внимание уделяет детям и работе.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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