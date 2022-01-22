Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Алина Загитова поужинала с японским послом

Алина Загитова поужинала с японским послом
Олимпийская чемпионка, 19-летняя фигуристка Алина Загитова очень любит Японию. А японцы отвечают ей взаимностью. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова обменялась подарками с послом Японии и его женой. Алина разместила свежее фото с вечера в компании японских друзей в личном микроблоге. Загитова в черном платье с плиссированным подолом и кардигане золотистого цвета запечатлелась рядом с послом Японии Тоехисой Кодзуки. Гость из Японии держал в руках спортивную кофту с изображением триколора и герба России. Рядом с Загитовой и Кодзуки сидел пушистый пес фигуристки, которого ей подарил премьер-министр Японии.
Алина Загитова и посол Японии Кодзуки «Вчера у меня прошла встреча с послом Японии и его женой🇯🇵Для меня было большой честью получить приглашение от Тоёхиса Кодзуки и вновь пообщаться лично. Япония - потрясающая страна, и я являюсь огромным ее поклонником! 🎌 Там меня встречают с особым теплом! ❤️ И как же хорошо, что наши страны поддерживают дружеские отношения!», - отметила Алина. Загитова добавила, что в Стране восходящего солнца ей всегда рады. Поэтому Алина надеется вскоре вновь посетить Японию.
Алина Загитова и посол Японии с супругой «Вечер прошёл душевно, в домашней обстановке! На ужине были мои любимые японские блюда! 🍲Мы обменялись подарками и Тоёхиса Кодзуки был приятно удивлен моим мылом ручной работы»,  — призналась фигуристка. «Ну и конечно, наша встреча не могла пройти без Масару🐶 Как многие знают, мы с ней обрели друг друга благодаря Японии.  Посол также с удовольствием провёл с ней время и Масару явно осталась в полном восторге! ✨», заключила Алина Загитова.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

Последние новости

Никас Сафронов рассказал о проблемах с Федором Бондарчуком
Никас Сафронов рассказал о проблемах с Федором Бондарчуком
Алина Загитова поужинала с японским послом
Алина Загитова поужинала с японским послом
Татьяна Тарасова сказала свое слово о составе фигуристов на Олимпиаду
Татьяна Тарасова сказала свое слово о составе фигуристов на Олимпиаду
Сын Олега Газманова может стать богаче отца
Сын Олега Газманова может стать богаче отца
В Таиланде призвали к продуманному подходу к налогообложению криптовалют
В Таиланде призвали к продуманному подходу к налогообложению
Доступ к данным блокчейн-голосования в Москве получат все желающие
Доступ к данным блокчейн-голосования в Москве получат все желающие
Polygon: Разработка LEGO Star Wars: The Skywalker Saga велась на фоне кранча и шантажа
Polygon: Разработка LEGO Star Wars: The Skywalker Saga велась на фоне
The Elder Scrolls VI все еще на стадии подготовки
The Elder Scrolls VI все еще на стадии подготовки
Команда Xbox представила уникальную Xbox Series S к китайскому новому году
Команда Xbox представила уникальную Xbox Series S к китайскому новому
Netflix намерен выпускать «лучшие» игры, составив конкуренцию Xbox и Playstation
Netflix намерен выпускать «лучшие» игры, составив конкуренцию Xbox и
Гарантии наблюдения за ДЭГ пропишут базовом законе о выборах
Гарантии наблюдения за ДЭГ пропишут базовом законе о выборах
Кети Топурия отметила первый день рождения сына
Кети Топурия отметила первый день рождения сына

Топ на сегодня

Лера Кудрявцева шокирована, что думает муж о ее возрасте
Лера Кудрявцева шокирована, что думает муж о ее возрасте
Кристина Асмус пытается бороться с вредной привычкой
Кристина Асмус пытается бороться с вредной привычкой
Эксперты: запрет биткоин-операций в РФ – шаг в сторону безнадежного отставания страны
Эксперты: запрет биткоин-операций в РФ – шаг в сторону безнадежного
Игорь Николаев признался в отношениях с Ириной Аллегровой
Игорь Николаев признался в отношениях с Ириной Аллегровой
Halo Infinite в декабре заняла второе место по продажам в США
Halo Infinite в декабре заняла второе место по продажам в США

Еще по теме

Алина Загитова ревела навзрыд перед сдачей допинга
Алина Загитова: пока думаю о стабильности, а не о четверном прыжке
Российская фигуристка Загитова выиграла этап Гран-при в Китае
Фигуристка Загитова чувствует облегчение после победы в Финале Гран-при в Японии