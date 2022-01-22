Алина Загитова поужинала с японским послом

Олимпийская чемпионка, 19-летняя фигуристка Алина Загитова очень любит Японию. А японцы отвечают ей взаимностью. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова обменялась подарками с послом Японии и его женой. Алина разместила свежее фото с вечера в компании японских друзей в личном микроблоге. Загитова в черном платье с плиссированным подолом и кардигане золотистого цвета запечатлелась рядом с послом Японии Тоехисой Кодзуки. Гость из Японии держал в руках спортивную кофту с изображением триколора и герба России. Рядом с Загитовой и Кодзуки сидел пушистый пес фигуристки, которого ей подарил премьер-министр Японии.Алина Загитова и посол Японии Кодзуки «Вчера у меня прошла встреча с послом Японии и его женой🇯🇵Для меня было большой честью получить приглашение от Тоёхиса Кодзуки и вновь пообщаться лично. Япония - потрясающая страна, и я являюсь огромным ее поклонником! 🎌 Там меня встречают с особым теплом! ❤️ И как же хорошо, что наши страны поддерживают дружеские отношения!», - отметила Алина. Загитова добавила, что в Стране восходящего солнца ей всегда рады. Поэтому Алина надеется вскоре вновь посетить Японию.Алина Загитова и посол Японии с супругой «Вечер прошёл душевно, в домашней обстановке! На ужине были мои любимые японские блюда! 🍲Мы обменялись подарками и Тоёхиса Кодзуки был приятно удивлен моим мылом ручной работы», — призналась фигуристка. «Ну и конечно, наша встреча не могла пройти без Масару🐶 Как многие знают, мы с ней обрели друг друга благодаря Японии. Посол также с удовольствием провёл с ней время и Масару явно осталась в полном восторге! ✨», заключила Алина Загитова.