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Анастасия Макеева приревновала мужа к бывшей жене

Анастасия Макеева приревновала мужа к бывшей жене
Светлана Малькова рассказала о ревности актрисы Анастасии Макеевой. Война между женщинами Романа Малькова все не утихает. Одна старается уколоть другую побольнее. На этот раз в атаку пошла Светлана, которая намекнула, что муж Макеевой все еще к ней не равнодушен. После громкого развода Мальковых их старший сын Андрей выбрал сторону отца. Теперь юноша наслаждается жизнью в доме звездной мачехи Анастасии Макеевой, а о матери отзывается с пренебрежением. Светлана же осталась одна с тремя детьми за границей. Несмотря на семейный разлад, женщина старается не забывать о сбежавшем подростке. «Нашла видео с соревнований по плаванию в Словении Андрея. Куда все ушло, не понимаю. Я могла бы дать многое ему, но он выбрал путь отца, — негодует Светлана. — Уверена в том, что Анюта, Саша и Аким станут успешным людьми, теми, кого будут уважать. И главное, что они растут в любви искренней, не показушной. Моя задача дать им хорошее образование, не закулисье, а главную роль в жизни, и я это им дам…»
Анастасия Макеева с мужем Блондинка отмечала, что ее уже не волнует факт измены бывшего супруга с актрисой. Малькова требовала от мужчины лишь материальной поддержки детей. По словам Светланы, тот не спешил с выплатами, поэтому пришлось прибегнуть к помощи юристов. Однако судебные разбирательства порядком вымотали женщину. «Алименты выпрашивать больше не буду. Кто не в курсе, алименты за январь не выплачены. Да пусть это остается на их совести, на тех, кто читает на ночь молитвы, окунается в прорубь, — намекнула Малькова на соперницу. — Я заблокирована у Романа. Видимо его жена узнала о том, что он пишем мне по ночам. Ревнует? И правильно делает, ведь 17 лет это не просто так. Какие же лицемерные эти люди…» К слову, ранее Макеева намекала, что бывшая избранница Романа плохо справлялась с обязанностями жены, мол, с ней мужчина выглядел неопрятно. «Посмотрите, что делает любовь с мужчиной! Мое желание о нем заботиться — и у него блеск в глазах и улыбка на лице. Если не я, то кто же? Так и будешь ходить без зубов, вечно просто бритый наголо, потому что так проще и быстрее, в одной и той же майке. Люблю тебя, мой муж», — говорила Анастасия.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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