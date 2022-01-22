Автомобиль в стиле Halo можно получить бесплатно в Forza Horizon 5





Студия Playground Games выпустила уникальный автомобиль Jeep Trailcat 2016 года с ливреей в стиле Halo Infinite. Автомобиль предлагается всем игрокам бесплатно. Достаточно запустить Forza Horizon 5 и забрать данный автомобиль из центра сообщений.

Race all the way to Zeta Halo.



A special #HaloInfinite-inspired livery for the Jeep Trailcat is now in your Inbox. Go get it! @Halo pic.twitter.com/mnhDfdR8dN — Forza Horizon (@ForzaHorizon) January 21, 2022



Отметим, что студия Playground Games не указывает, как долго будет доступен данный бонус игрокам, поэтому лучше поспешить его забрать в ближайшее время.

Ливрея в стиле Halo Infinite отлично подходит для автомобиля Jeep Trailcat 2016 года, направленного на поездки по бездорожью. Сама ливрея выглядит интересно — на автомобиле изображен Мастер Чиф, логотип UNSC и множество других пасхальных яиц и деталей для поклонников Halo.