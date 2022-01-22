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Автомобиль в стиле Halo можно получить бесплатно в Forza Horizon 5

Автомобиль в стиле Halo можно получить бесплатно в Forza Horizon 5


Студия Playground Games выпустила уникальный автомобиль Jeep Trailcat 2016 года с ливреей в стиле Halo Infinite. Автомобиль предлагается всем игрокам бесплатно. Достаточно запустить Forza Horizon 5 и забрать данный автомобиль из центра сообщений.


Отметим, что студия Playground Games не указывает, как долго будет доступен данный бонус игрокам, поэтому лучше поспешить его забрать в ближайшее время.

Ливрея в стиле Halo Infinite отлично подходит для автомобиля Jeep Trailcat 2016 года, направленного на поездки по бездорожью. Сама ливрея выглядит интересно — на автомобиле изображен Мастер Чиф, логотип UNSC и множество других пасхальных яиц и деталей для поклонников Halo.

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По материалам: newxboxone

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