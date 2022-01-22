Банк Лаоса выдал первые лицензии местным биткоин-биржам

Центральный банк Лаоса разрешил Lao Digital Assets Exchange (LDX) и Bitqik работать в качестве регулируемых криптовалютных платформ. Выданные лицензии распространяются на весь спектр брокерских и торговых услуг с цифровыми активами, пишет Laotian Times.

Ожидается, что обе платформы запустят всю продуктовую линейку в апреле.

По словам управляющего ЦБ Сонексая Ситфаксая, для создания нормативно-правовой базы для криптовалют сотрудники регулятора консультировались с деловым сообществом, заинтересованными сторонами и госорганами.

ЦБ начнет осуществлять надзор за деятельностью двух платформ на предмет обеспечения защиты инвесторов и совершенствования разработанных норм.

Напомним, в ноябре 2021 года Лаос представил правила по регулированию цифровых активов.

Ранее власти страны легализовали майнинг и торговлю криптовалютами.



