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Банк Лаоса выдал первые лицензии местным биткоин-биржам

Банк Лаоса выдал первые лицензии местным биткоин-биржам


Центральный банк Лаоса разрешил Lao Digital Assets Exchange (LDX) и Bitqik работать в качестве регулируемых криптовалютных платформ. Выданные лицензии распространяются на весь спектр брокерских и торговых услуг с цифровыми активами, пишет Laotian Times.


Ожидается, что обе платформы запустят всю продуктовую линейку в апреле.


По словам управляющего ЦБ Сонексая Ситфаксая, для создания нормативно-правовой базы для криптовалют сотрудники регулятора консультировались с деловым сообществом, заинтересованными сторонами и госорганами.


ЦБ начнет осуществлять надзор за деятельностью двух платформ на предмет обеспечения защиты инвесторов и совершенствования разработанных норм.


Напомним, в ноябре 2021 года Лаос представил правила по регулированию цифровых активов.


Ранее власти страны легализовали майнинг и торговлю криптовалютами.



# Экономика

По материалам: ForkLog

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