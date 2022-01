Core Scientific вышла на биржу Nasdaq через SPAC-сделку

Американский провайдер блокчейн-хостинга Core Scientific стал публичной компанией через обратное слияние со SPAC. В четверг, 20 января 2022 года, на бирже Nasdaq под тикером CORZ начали торговаться акции объединенной фирмы.

Now trading on @Nasdaq as $CORZ. Congratulations and thank you to our entire team, stakeholders, and partners that helped build @Core_Scientific into what it is today.

#CORZListed pic.twitter.com/BRjnQF31hj