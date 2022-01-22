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Core Scientific вышла на биржу Nasdaq через SPAC-сделку

Core Scientific вышла на биржу Nasdaq через SPAC-сделку


Американский провайдер блокчейн-хостинга Core Scientific стал публичной компанией через обратное слияние со SPAC. В четверг, 20 января 2022 года, на бирже Nasdaq под тикером CORZ начали торговаться акции объединенной фирмы.



Согласно пресс-релизу, сделка принесла Core Scientific чистую денежную выручку в размере около $190 млн с трастового счета поглощенной Power & Digital Infrastructure Acquisition Corp (XPDI).


Прежние акционеры майнингового предприятия получили в объединенной компании долю 90,7%, владельцам акций XPDI досталось 6,7%, спонсору последней — 2,6%.


"Выход на публичные рынки — это важная веха в эволюции Core Scientific, но мы еще больше воодушевлены будущими возможностями для повышения капитализации", — заявил сопредседатель и CEO фирмы Майк Левитт.


По состоянию на конец 2021 года компания располагала флотом примерно в 67 000 ASIC-майнеров с общим хешрейтом 6,6 EH/s. Core Scientific также управляла более чем 80 000 устройств клиентов хостинга.


За четвертый квартал фирма добыла 2498 BTC, доведя свой баланс до 5300 BTC.  


Полученный по итогам сделки капитал в Core Scientific планируют направить на финансирование покупки оборудования и расширения инфраструктуры для майнинга.


В первый день торгов акции CORZ подешевели с $9,3 до цены закрытия $8,8. На момент написания премаркет оценивает курс бумаг в $8,49.


Данные: MarketWatch.

Рыночная капитализация компании превышает $3 млрд.


Анонсируя в июле 2021 года обратное слияние с XPDI, в Core Scientific рассчитывали на получение выручки порядка $300 млн и достижение оценки примерно в $4,3 млрд.


Также 20 января на Nasdaq ожидалось IPO майнинговой компании Rhodium Enterprises, в ходе которого фирма рассчитывала привлечь до $100 млн. Rhodium Enterprises отложила размещение, хотя за несколько дней до этой даты увеличила хардкап до $123 млн, что дало бы рыночную оценку около $1,7 млрд.


Напомним, 20 октября 2021 года на Nasdaq провела IPO майнинговая фирма Stronghold Digital Mining, разместив 6 687 305 акций класса А по цене $19.

# Экономика

По материалам: ForkLog

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