Core Scientific вышла на биржу Nasdaq через SPAC-сделку

Американский провайдер блокчейн-хостинга Core Scientific стал публичной компанией через обратное слияние со SPAC. В четверг, 20 января 2022 года, на бирже Nasdaq под тикером CORZ начали торговаться акции объединенной фирмы.

Now trading on @Nasdaq as $CORZ. Congratulations and thank you to our entire team, stakeholders, and partners that helped build @Core_Scientific into what it is today.

#CORZListed pic.twitter.com/BRjnQF31hj — Core Scientific (@Core_Scientific) January 20, 2022

Согласно пресс-релизу, сделка принесла Core Scientific чистую денежную выручку в размере около $190 млн с трастового счета поглощенной Power & Digital Infrastructure Acquisition Corp (XPDI).

Прежние акционеры майнингового предприятия получили в объединенной компании долю 90,7%, владельцам акций XPDI досталось 6,7%, спонсору последней — 2,6%.

"Выход на публичные рынки — это важная веха в эволюции Core Scientific, но мы еще больше воодушевлены будущими возможностями для повышения капитализации", — заявил сопредседатель и CEO фирмы Майк Левитт.

По состоянию на конец 2021 года компания располагала флотом примерно в 67 000 ASIC-майнеров с общим хешрейтом 6,6 EH/s. Core Scientific также управляла более чем 80 000 устройств клиентов хостинга.

За четвертый квартал фирма добыла 2498 BTC, доведя свой баланс до 5300 BTC.

Полученный по итогам сделки капитал в Core Scientific планируют направить на финансирование покупки оборудования и расширения инфраструктуры для майнинга.

В первый день торгов акции CORZ подешевели с $9,3 до цены закрытия $8,8. На момент написания премаркет оценивает курс бумаг в $8,49.

Данные: MarketWatch.

Рыночная капитализация компании превышает $3 млрд.

Анонсируя в июле 2021 года обратное слияние с XPDI, в Core Scientific рассчитывали на получение выручки порядка $300 млн и достижение оценки примерно в $4,3 млрд.

Также 20 января на Nasdaq ожидалось IPO майнинговой компании Rhodium Enterprises, в ходе которого фирма рассчитывала привлечь до $100 млн. Rhodium Enterprises отложила размещение, хотя за несколько дней до этой даты увеличила хардкап до $123 млн, что дало бы рыночную оценку около $1,7 млрд.

Напомним, 20 октября 2021 года на Nasdaq провела IPO майнинговая фирма Stronghold Digital Mining, разместив 6 687 305 акций класса А по цене $19.