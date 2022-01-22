Дмитрий Маликов высказался о своем парике

51-летний музыкант Дмитрий Маликов признался, что готовится к концерту и уже «постриг парик». Дмитрий Маликов известен своей неувядающей внешностью. Время будто не властно над популярным певцом. В свои 50 с хвостиком артист умудряется выглядеть, как принц из сказки. Певец всегда считался одним из самых привлекательных артистов на отечественной эстраде. Особенно часто артист получает комплименты из-за своей роскошной шевелюры. В юношестве он отдавал предпочтение длинным волосам. И с годами вкусы звезды российской эстрады не изменились. Он все так же носит волосы до плеч. Шевелюра кумира не теряет своей красоты. В своем Instagram Дмитрий опубликовал новый портретный снимок, сопроводив его забавной подписью.Дмитрий Маликов «Готовлюсь к концерту, постриг парик», - подписал фото музыкант.Шутку артиста по достоинству оценили его поклонники. «О боже, какой мужчина!!!🔥🔥🔥😂», «Отлично получилось😂», «Это что такое !!!! Почему вы не стареете совсем !!!! Ааа??? 🤨😁👍🏻», «Дмитрий, очень красивая стрижка ! 👌🔥», «Какой шикарный портрет🌹❤️👌🏻», «Очень красивый и молодой😘😘😘», «Всегда восхищалась твоим париком! Фото👍 🔥❤», «Шикарный ,,парик"!🔥», «Всем бы такие парики😂🤣 Волос и сам Дмитрий просто🔥», «Вашей шевелюре позавидует любая женщина. Очень красивые волосы. Даже нет возрастных изменений 👍 Вам Дмитрий рекламировать мужской шампунь! 😁», - пишут восхищенные пользователи. Напомним, Дмитрий Маликов 30 лет счастлив с супругой Еленой Изаксон. Она стала для певца не только верной спутницей жизни, но и крепким тылом. У супругов двое общих детей - дочь Стефания и маленький сын Марк. Младший наследник появился в семье Маликовых в 2018 году. Его родила суррогатная мама, супруги этого не скрывают. От первого брака у Елены есть дочь Ольга.