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Дмитрий Шепелев перед днем рождения кардинально преобразился

Дмитрий Шепелев перед днем рождения кардинально преобразился
Телеведущий Дмитрий Шепелев 25 января отметит 39-летие, в связи чем очень волнуется. Дмитрий Шепелев решился на смелый эксперимент. Шоумен перед своим 39-летием кардинально изменил цвет волос. Поклонники списывают это на психоз.  Дмитрий Шепелев похвастался новой прической. Он поинтересовавшись у подписчиков, идет ли ему быть ярким блондином. Большинству фолловеров образ бывшего возлюбленного Жанны Фриске не понравился. Народ переживает, что Дмитрий сжег волосы. Мол, он сильно переживает из-за старения. Да и семейные заботы требуют много сил.
                                                Дмитрий Шепелев Сам телеведущий признался, что уже много лет крайне не любит праздновать собственный день рождения. Будучи студентом он всегда проводил этот день в путешествиях, но в этом году уехать куда-нибудь не выйдет, что его очень удручает. «Не знаю, может, в баню пойти прямо с утра? Запереться там с веником, клюквенным морсом и банщиком?», —написал Дмитрий. «Дима … прям мои мысли и ощущения написал !! Один в один!! 👏🙌», признался муж Анны Нетребко, Юсиф Эйвазов. Стоит отметить, что сейчас шоумен полностью погружен в семейные дела. Он сумел создать крепкую и дружную семью с Екатериной Тулуповой, которая весной 2021 года родила ему второго сына. Теперь Шепелев — многодетный отец.
Он воспитывает старшего наследника Платона от Жанны, дочь Екатерины от первого брака и их общего ребенка, которого назвали Тихоном.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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