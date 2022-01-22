Дочка Этери Тутберидзе не ходит на уроки в университет

Как сообщает пресса, дочь тренера Этери Тутберидзе, Диана Дэвис ни разу не появилась в вузе после поступления. В пресс-службе Астраханского государственного технического университета подтвердили, что в их учебное заведение в прошлом году поступила дочь тренера Этери Тутберидзе фигуристка Диана Дэвис, которая проживает в США, и ее партнер по танцам на льду Глеб Смолкин. При этом в пресс-службе вуза не стали скрывать, что на парах ни Дэвис, ни Смолкин никогда не появлялись. «Ребята с момента поступления все время проводят на тренировках, хоть и учатся на очном отделении», — отмечают в пресс-службе.Этери Тутберидзе с дочерью Отметим, что Диана Дэвис и Глеб Смолкин — студенты первого курса биологического факультета Астраханского государственного технического университета. Напомним, что Дэвис и Смолкин отобрались на Олимпиаду в Пекин, которая пройдет в феврале. В астраханском вузе они, судя по всему, появятся еще не скоро, сообщает punkt-a.info.