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Доступ к данным блокчейн-голосования в Москве получат все желающие

Доступ к данным блокчейн-голосования в Москве получат все желающие


Сервис для наблюдения за блокчейн-голосованием в Москве усовершенствуют, он будет доступен и понятен любому желающему проследить за ходом выборов. Об этом со ссылкой на заявление начальника управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артема Костырко сообщает ТАСС.


По словам чиновника, после расшифровки и публикации результатов дистанционного электронного голосования (ДЭГ) наблюдатели смогут самостоятельно проверить корректность количества голосов, поданных за того или иного кандидата.


"Инструментарий позволит любому гражданину РФ стать электронным наблюдателем. Мы доработаем электронный "сейф-пакет", разработанный федеральными коллегами, чтобы можно было не просто сохранять транзакцию, а делать это в любом интернет-браузере и любому пользователю", - сказал Костырко.


Он утверждает, что расширение круга наблюдателей за счет простых граждан станет "дополнительной гарантией честности и прозрачности выборов".


Напомним, в сентябре 2021 года на выборах в Госдуму применялись две разные блокчейн-системы. В Севастополе, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях онлайн-голосование проходило на базе платформы, разработанной «Ростелекомом» совместно с Waves Enterprise по заказу Центризбиркома, в Москве — на базе площадки от столичного Департамента информационных технологий.


В дальнейшем ЦИК допустил переход на общую блокчейн-платформу из-за проблем с голосованием в Москве. В декабре в Госдуму внесли законопроект о единых правилах проведения ДЭГ для всех регионов и на выборах всех уровней.

# Экономика

По материалам: ForkLog

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