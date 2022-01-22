Джонни Депп вернется на большие экраны в роли короля Людовика XV

Вадим Карасев

Джонни Депп снимется в историческом фильме французского кинорежиссера Майвенн, сообщает издание Variety. Актер сыграет короля Людовика XV, чье царствование было одним из самых продолжительных в мировой истории (58 лет).

Сообщается, что съемки будут проходить летом этого года в окрестностях Парижа — преимущественно в Версальском дворце, бывшей резиденции французских монархов. Майвенн также сыграет в фильме одну из ролей, ее персонаж — графиня Жанна Дюбарри, последняя фаворитка Людовика XV.

В последнее время Депп переживает сложности в карьере — после того, как в 2020 году суд Лондона признал его виновным в избиении бывшей жены Эмбер Херд, Джонни был вынужден отказаться от роли Геллерта Гриндевальда в кинофраншизе "Фантастические твари" по вселенной Гарри Поттера. В другие проекты актера не приглашали.





Джонни Депп в роли Геллерта Гриндевальда

По словам Деппа, в Голливуде ему объявили бойкот. Последний полнометражный фильм, в котором снялся актер — "Великий" 2020 года о разоблачении экологического преступления в Японии. Джонни Депп был сопродюсером этого фильма.





Эмбер Херд

Напомним, что Эмбер Херд подала на развод с Джонни Деппом в 2016 году, после чего обвинила его в домашнем насилии. Депп все обвинения отрицает, и пара до сих пор продолжает выяснять отношения в суде.

Ольга Петелина