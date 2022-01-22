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"Единая Россия" возьмет под особый контроль вопрос стерилизации бездомных собак

"Единая Россия" возьмет под особый контроль вопрос стерилизации бездомных собак

В "Единой России" пообещали взять под особый контроль вопрос стерилизации бездомных собак после трагедии в Забайкальском крае, где погибла 7-летняя девочка. 

"На вылов и стерилизацию бродячих собак выделяются огромные деньги, миллиарды по стране! Так почему мы до сих пор не можем быть спокойны за своих детей??? Это ужасная трагедия должна стать последней. Проверить все муниципалитеты, изолировать и стерилизировать всех бездомных собак! Должна быть личная ответственность гендиректоров тех компаний, которые выигрывают тендеры на отлов собак!! Тут за каждым бюджетным рублем стоит жизнь наших детей, наших пожилых родителей, да и нас с вами. Отбиться от стаи собак практически нет шансов. Взяла эту ситуацию на личный контроль!!" - написала на своей странице в Instagram заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая.


О направлении запроса в Следственный комитет из-за ситуации в Забайкалье сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по молодежной политике Игорь Кастюкевич.

"Я обязательно направлю соответствующий запрос в СК России, чтобы они взяли это дело на особый контроль. Только вот, чтобы каждый из нас сейчас не делал, это не вернет ребенка родителям. Не смягчит боль. Наш долг работать над тем, чтобы подобных случаев в нашей стране не было. И когда речь идет о защите человеческих жизни и здоровья, реакция властей всех уровней должна быть оперативной и жесткой. В таких вопросах, полумер быть не должно", - сообщил Кастюкевич.

Поддержал коллег по парламенту первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

"Виновные в бездействии и неисполнении полномочий чиновники должны быть привлечены к уголовной ответственности. Мы обратились в Следственный комитет РФ. Следственными органами СК РФ по Забайкальскому краю уже возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ. Расследование уголовного дела поручено первому отделу по расследованию особо важных дел. Ход следствия находится на контроле руководства следственного управления. Буду держать вас в курсе расследования", - заявил парламентарий. 

Единая Россия Игорь Кастюкевич Татьяна Буцкая
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По материалам: uposters.ru

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